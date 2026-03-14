Operativos INTT: jornadas de trámites; fechas y puntos de atención

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Con el objetivo de facilitar la regularización de documentos y evitar gestores, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un despliegue masivo de jornadas especiales en nueve estados de Venezuela.

Desde el próximo lunes 16 hasta el 20 de marzo, los usuarios podrán realizar trámites de documentación, revisión y asesoría legal directamente en sus comunidades.

Los operativos abarcarán puntos estratégicos en regiones claves como Los Andes, Guayana, Centro-Occidente y el Área Metropolitana.

Operativos INTT: fechas y puntos de atención

El operativo se ejecutará de manera escalonada para optimizar la atención al ciudadano:

Región Central (Miranda): El 18 de marzo en el Centro de Economía Comunal Alí Primera, Los Teques (Guaicaipuro).

Región Guayana: Inicia en Bolívar el 16 de marzo (Embalse de Macagua y Hospital Uyapar) y continúa el 17 y 18 en Ciudad Bolívar. En Amazonas, la cita es el 17 de marzo en la Avenida Orinoco de Puerto Ayacucho.

Región Oriente (Anzoátegui): El 17 de marzo en la E/S PDV de Boca de Uchire y en la cancha de Guanta.

Región Los Andes (17 de marzo): Atención en la Alcaldía de Obispo Ramos de Lora (Mérida) y operativos simultáneos en los municipios Sucre y Francisco de Miranda (Táchira).

Para agilizar el transporte de carga y pasajeros, el INTT ha dispuesto puntos especiales en zonas de alto tráfico:

Lara: Los días 17 y 18 de marzo se atenderá al sector industrial en Mercarbar, Barquisimeto.

Yaracuy: El 20 de marzo el operativo llegará a los terminales de Independencia y Peña (Yaritagua), además de Redvital Makro.

Guárico: El 17 de marzo en el Terminal de Pasajeros de Zaraza.

Trámites disponibles

Traspasos y registros originales de vehículos.

Renovación de licencias en todos sus grados.

Revisiones técnicas de unidades de transporte.

Asesoría legal para casos de títulos de propiedad extraviados.

Para agilizar el proceso, es recomendable llevar la documentación básica (Cédula de Identidad y papeles del vehículo) y estar atentos a las actualizaciones de ubicación a través de sus canales oficiales en redes sociales.

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