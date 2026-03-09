Así funciona el registro digital de vehículos del INTT: pasos y ventajas del trámite en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) modernizó su plataforma digital para que los propietarios de automóviles puedan gestionar sus trámites con mayor rapidez.

Dicha iniciativa busca eliminar las largas colas y simplificar el papeleo, permitiendo que la mayoría del proceso se realice directamente desde una computadora o un teléfono celular.

Registrar un vehículo de forma correcta no es solo un deber legal, sino la mejor manera de proteger su patrimonio. Al tener los datos actualizados en el sistema nacional, el propietario asegura la legalidad de su bien y facilita cualquier proceso futuro de venta o traspaso.

Pasos para el registro desde casa

Para iniciar el trámite de su vehículo sin complicaciones, el INTT dispuso el siguiente orden en su portal oficial:

Visite la página web oficial (www.intt.gob.ve).

Busque la opción de "Registro" y luego haga clic en "Vehículo".

Elija en el mapa del sistema la oficina que le quede más cerca de su casa y especifique qué tipo de vehículo desea registrar (carro, moto, camioneta).

Escriba la información del vehículo tal como aparece en su certificado de origen.

Cancele el costo del trámite usando las opciones de pago en línea que ofrece la plataforma.

Una vez pagado, debe asistir a la oficina que eligió con los documentos físicos que el sistema le indique.

Ventajas de realizar el registro

Hacer este trámite a tiempo ofrece beneficios que van más allá de cumplir con la ley:

Al adelantar los datos y el pago por internet, el tiempo de espera en las oficinas se reduce drásticamente.

El vehículo queda registrado a su nombre en la base de datos nacional, lo que demuestra que usted es el dueño legítimo ante cualquier eventualidad.

Estar registrado le permite revisar y pagar infracciones de tránsito de manera digital, evitando que se acumulen deudas.

Un vehículo con sus papeles en regla y registrados en el sistema del INTT se vende mucho más rápido y a mejor precio que uno con documentos incompletos.

Documentación necesaria

Al momento de asistir a la oficina seleccionada, recuerde llevar el Certificado de Origen Original, su Cédula de Identidad laminada y el comprobante de pago que emite el sistema.

Mantener estos papeles en una carpeta organizada le permitirá completar el proceso en pocos minutos y obtener su documentación definitiva de manera exitosa.

