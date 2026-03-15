¿Es posible adquirir un vehículo a crédito en EEUU? Con esta tarjeta puedes lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma Robinhood sacude el mercado financiero con el lanzamiento de su tarjeta de crédito Platinum, una herramienta premium diseñada exclusivamente bajo invitación para inversores de alto nivel.

Aunque el plástico exige una cuota anual de $695, la plataforma compensa este costo con un robusto paquete de beneficios que supera los $3.000 en créditos anuales, distribuidos en sectores como hotelería, viajes autónomos y gastronomía.

Misión

Esta estrategia busca fidelizar a los usuarios de Robinhood Gold al integrar acceso gratuito a servicios exclusivos como Priority Pass, Oura y Amazon One Medical, posicionándose como una competencia agresiva frente a los gigantes bancarios tradicionales en este 2026.

La propuesta de valor de esta tarjeta se centra en reembolsos masivos del 10% en hoteles y un 5% en vuelos reservados directamente desde su aplicación, lo que representa una ventaja importante para los viajeros frecuentes según detalla US News.

Alternativas

No obstante, el mercado actual ofrece alternativas competitivas como la Chase Sapphire Reserve o la American Express Platinum Card, las cuales, pese a tener cuotas anuales superiores, atraen a nuevos clientes con bonos de bienvenida que alcanzan hasta los 175.000 puntos.

La elección entre estos productos financieros dependerá de si el usuario prioriza el retorno inmediato en créditos de consumo diario o la acumulación de puntos por gastos iniciales elevados, un factor determinante para el ahorro a largo plazo.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube