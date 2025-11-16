Adultos mayores en Venezuela reciben estos pagos en los próximos días: sepa los montos oficiales

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional prepara para los próximos días un doble pago para los adultos y adultas mayores en Venezuela.

Las asignaciones económicas corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

De acuerdo con el histórico de pagos, las bonificaciones serán depositadas en distintas entidades bancarias y en el monedero del Sistema Patria.

Ingreso contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que cobrarán 50 dólares indexados (11.700 bolívares aproximadamente). Pago de pensión IVSS: Los abuelos y abuelas de la patria reciben el monto de 130,00 bolívares, el mismo que el salario mínimo en Venezuela. Se espera que el IVSS comparta la fecha oficial de pagos en la que además se prevé que otorgue el mes de aguinaldos para la tercera edad.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica noviembre 2025, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios y beneficiarias reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

