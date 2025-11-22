Sistema Patria: conoce los nuevos pagos activos para este 22 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre de 2025, la Plataforma Patria se encuentra en un período de transición tras la finalización del último bono especial anunciado. Los usuarios deben estar atentos a los canales oficiales para la activación de nuevas ayudas económicas.

En este sentido, se informa que la entrega del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025 ya comenzó, además de la asignación de al menos otros cinco beneficios más.

Los bonos especiales se suman a los programas sociales fijos que se pagan de manera continua y mensual a los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas en la plataforma.

¿Cuáles son los bonos activos en Patria este sábado?

Hogares de la Patria: Dependiendo de la cantidad de integrantes de la familia.

Bono Contra la Guerra Económica

Parto Humanizado y Lactancia Materna.

José Gregorio Hernández (para personas con discapacidad).

Escolaridad.

100% Amor Mayor (pensiones).

Cabe recordar, que el monto del Bono Hogares de la Patria varía según la cantidad de miembros registrados en el núcleo familiar:

1 integrante 84,20 Bs.

84,20 Bs. 2 integrantes 105,30 Bs.

105,30 Bs. 3 integrantes 157,95 Bs.

157,95 Bs. 4 integrantes 210,60 Bs.

210,60 Bs. 5 integrantes 263,25 Bs.

263,25 Bs. 6 o más integrantes 315,90 Bs.

La asignación será notificada a través de mensajes de texto (SMS) que llegan del número corto 3532 o 67373, que son los únicos canales oficiales para la notificación de asignaciones.

¿Cómo cobrar los bonos en Patria?

Para cobrar los bonos en Patria, debes acceder al sistema, aceptar el bono en la sección de "Protección Social", luego ir a "Monedero", seleccionar "Retiro de Fondos" para transferir el monto a tu cuenta bancaria y confirmar la operación.

