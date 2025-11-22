Compare Foods lanza envío gratuito: asegura acceso a alimentos frescos en esta ciudad de Carolina del Norte

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de supermercados Compare Foods ha decidido extender su apoyo a la comunidad inmigrante de Charlotte, Carolina del Norte, al ofrecer un servicio de entrega y recogida de comestibles totalmente gratuito hasta el 31 de diciembre.

Esta iniciativa surge como respuesta a las preocupaciones que han surgido debido al aumento de las actividades de la Patrulla Fronteriza y a la reciente legislación en Carolina del Norte, que exige una mayor colaboración entre las agencias policiales locales y las autoridades federales de inmigración.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa de Compare Foods?

La iniciativa de Compare Foods tiene como objetivo asegurar que los residentes puedan acceder de manera segura a productos esenciales desde la comodidad de sus hogares.

Esta decisión llega en un momento de gran ansiedad para los inmigrantes de Charlotte y sus familias.

Recientemente, se ha reportado un aumento en la presencia y actividad de agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona, lo que genera un temor palpable a salir de casa, incluso para realizar actividades básicas como ir a comprar alimentos, destaca Charlotte Observer.

Ley obliga a la policía de Charlotte a colaborar con agentes del ICE

Esta acción solidaria se desarrolla en un contexto de leyes estatales que obligan a la colaboración local en temas de inmigración.

Por ejemplo, legislaciones como el Proyecto de Ley de la Cámara 10 (HB-10) y el HB 318 exigen a los alguaciles de los condados de Carolina del Norte que trabajen de manera activa con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esto incluye la notificación y posible detención de personas cuyo estatus migratorio no esté claro y que hayan sido arrestadas por ciertos delitos, reseña Enlace Latino.

Líderes comunitarios y grupos de defensa de derechos civiles han señalado que estas leyes pueden desincentivar a los inmigrantes a reportar crímenes o a realizar actividades cotidianas por temor a la deportación.

Al eliminar el costo del envío, Compare Foods ofrece una solución práctica para reducir este riesgo, asegurando que la comunidad pueda acceder a sus provisiones sin poner en peligro su seguridad.

Compare Foods, una empresa familiar y de propiedad local en Charlotte desde 2005, reafirma su compromiso como "parte de la comunidad" a través de esta iniciativa.

