VNET lanza su Plataforma de Entretenimiento (IPTV)

VNET, la empresa 100% venezolana que conecta al país con el mundo, continúa fortaleciendo su expansión y crecimiento con una propuesta que fusiona innovación tecnológica, la expansión de su red de fibra óptica y productos diseñados para transformar la experiencia digital en los hogares.

En el marco de la Feria de Telecomunicaciones más grande de Venezuela, Fitelven 2025, la compañía presentó Pley, su nueva plataforma de entretenimiento digital (IPTV). Pley centraliza en un solo lugar todos los canales de televisión en vivo, miles de películas y series a la carta (VOD), y permite la integración con los servicios de streaming favoritos, ampliando significativamente las posibilidades de disfrute y conexión de sus suscriptores.

Campaña de Lanzamiento y Propuesta de Valor

Esta nueva oferta de entretenimiento llega al mercado acompañada de la campaña "Strimindo Streaming". Con un tono jovial y lleno de humor, la campaña invita a los usuarios a "darle Pley a lo mejor en deportes, series y películas", reflejando la esencia accesible e ilimitada de la plataforma.

Pley está construida sobre plataformas tecnológicas robustas, seguras y escalables, que aseguran una experiencia fluida, estable y en constante evolución. Su diseño sigue las tendencias globales de consumo, integrando contenidos para todos los gustos con la facilidad que proporciona la red de fibra óptica de VNET.

La Visión de VNET: Más Allá de la Conectividad

José Alejandro González, VP de Relaciones Institucionales de VNET, destacó la importancia de esta evolución:

“La conectividad de hoy no se trata solo de navegar, sino de vivir experiencias. El tiempo de nuestros usuarios vale oro y no queremos que luchen con la tecnología, sino que accedan al contenido que realmente quieren ver, sin complicaciones ni demoras. Por eso diseñamos una plataforma para que nuestros usuarios disfruten de todo el contenido cuándo y dónde quieran, así como desde cualquier dispositivo. Con Pley damos un paso más en nuestro propósito de crear La Red de Posibilidades, ofreciendo a los hogares venezolanos una ventana al entretenimiento global, con tecnología de vanguardia y la calidad que nos caracteriza”.

VNET es pionera en Venezuela al basar su plataforma de entretenimiento en Toolbox, uno de los principales proveedores de servicios de streaming en el continente, que soporta a más de 300 actores clave en América Latina.

Planes, Precios y Funcionalidades Clave

José Alejandro González también detalló la estructura de planes durante el lanzamiento:

Precios Accesibles: Los planes de Pley inician desde tan solo $2.99 y llegan hasta un plan Pro que ronda los $14.99 , todos pagaderos en Bolívares.

Beneficios del Servicio: Dependiendo del plan, los suscriptores pueden disfrutar de canales en vivo , hasta tres pantallas en simultáneo , conexión de hasta 10 dispositivos , acceso a VOD y a Motorplay , entre otros recursos.

Contenido Centralizado: Reúne más de 100 canales de TV en vivo , video on demand (VOD) y la posibilidad de integrar otras plataformas de streaming en una sola aplicación.

Control Total para el Usuario: Ofrece funciones avanzadas como pausar y retroceder TV en vivo , Catch-Up TV (para ver programas recientes), acceso multidispositivo y perfiles familiares con control parental . Adicionalmente, incluye acceso a estadísticas en tiempo real en las competiciones de fútbol más destacadas.

Tecnología de Alto Rendimiento: Pley utiliza Content Delivery Network (CDN) , con servidores distribuidos que reducen la latencia y mejoran la experiencia del usuario, permitiendo la conexión estable de una cantidad casi infinita de dispositivos con velocidad de carga acelerada.

Conveniencia para Clientes VNET: La activación y facturación de Pley están completamente integradas con el servicio de internet de VNET, brindando simplicidad y comodidad al cliente.

Con este lanzamiento, VNET reafirma su papel como un actor clave en la transformación digital de Venezuela, impulsando un ecosistema de innovación que abre infinitas oportunidades a través de La Red de Posibilidades.

