Motos Toro lanza la nueva scooter Typhoon TR180

Suscríbete a nuestros canales

En un despliegue de innovación y potencia en Venezuela, Motos Toro -una empresa que se ha expandido rápidamente con una red de más de 100 concesionarios y una planta de ensamblaje de alta tecnología- presentó su más reciente adición al catálogo de dos ruedas: la Typhoon TR180.

El lanzamiento se llevó a cabo el sábado 11 de octubre en el marco del Motor Extreme, un evento clave que reúne a las principales marcas automotrices del país en el Centro Comercial Los Aviadores de Maracay, estado Aragua. Este nuevo modelo, una scooter de 180cc, está diseñado para satisfacer la creciente demanda de vehículos ágiles y de alto rendimiento en el entorno urbano.

El reciente aumento en la capacidad de producción de Motos Toro busca precisamente satisfacer la demanda local, reafirmando el compromiso de la marca con el mercado venezolano.

Potencia y Agilidad para la Ciudad

La Typhoon TR180 irrumpe en el mercado como una scooter que fusiona diseño moderno con la robustez característica de los modelos de Moto Toro. Equipada con un motor monocilíndrico de 180cc, la motocicleta promete una conducción suave y eficiente, ideal para navegar el tráfico de las grandes ciudades.

Epicentro de la Revelación

El evento Motor Extreme sirvió como la vitrina perfecta para esta importante revelación. La exposición, que se realiza anualmente en el C.C. Los Aviadores, congregó a miles de entusiastas y representantes de las mayores marcas automotrices del país, consolidándose como un termómetro de las tendencias de la industria en Venezuela.

La presencia de Motos Toro y la expectación generada por la Typhoon TR180 subrayaron el auge del segmento de las motocicletas como una alternativa de transporte eficiente frente a los desafíos logísticos y económicos actuales.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube