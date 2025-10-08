MultiMax y Condesa inauguran la nueva Zona Condesa Experience en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

¡MultiMax Valencia recibió la nueva Zona Condesa Experience! Con un espacio completamente renovado dentro de la primera sede de la multimarca más grande del país, este ambiente fue diseñado para ofrecer una experiencia sensorial y aspiracional única, reflejando el legado de más de tres décadas de Condesa en Venezuela.

La revelación oficial tuvo lugar la mañana del viernes 3 de octubre, durante un encuentro con medios de comunicación, aliados comerciales y representantes de MultiMax y Condesa, encabezados por Marisela Briceño, gerente de Marketing, en representación de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de MultiMax, y Manzur Dagga Mujamad, CEO de Condesa.

El evento contó con la conducción de Anmarie Camacho, embajadora de Condesa, quien destacó el concepto renovado y la visión de futuro de una marca que continúa apostando por la innovación en el mundo de los electrodomésticos. Durante su apertura, la reconocida animadora resaltó la importancia de ofrecer a los venezolanos productos que combinan accesibilidad, funcionalidad, calidad y estética, reafirmando el compromiso de Condesa con la modernización de los hogares del país.

Multimax

Zona Condesa Experience MultiMax Valencia

Desde la sucursal ubicada en la Avenida Bolívar Norte de Valencia, MultiMax y Condesa revelaron este nuevo espacio de lujo, que integra ambientes cuidadosamente diseñados para mostrar la amplia gama de productos de Condesa, incluyendo su destacada línea de electrodomésticos empotrables, recreando condiciones que simulan la apariencia de un hogar real.

Entre las novedades presentadas, se destacó el innovador modelo Cross Door de Condesa, una nevera de acero inoxidable que combina tecnología avanzada, diseño elegante y máxima eficiencia energética. Su compresor Inverter garantiza un rendimiento superior y un consumo reducido, ofreciendo una solución ideal para los hogares que buscan funcionalidad y estilo.

“La Zona Condesa Experience marca un nuevo capítulo para nosotros, enfocados en nuestro objetivo de que cada hogar venezolano tenga acceso a tecnología confiable y electrodomésticos de calidad. Pronto conocerán todo el ecosistema de productos que llegará a Condesa este año, y que podrán encontrar en MultiMax” expresó Manzur Dagga, CEO de Condesa.

Un modelo de innovación para toda Venezuela

Durante la presentación se celebró la alianza estratégica entre MultiMax y Condesa, destacando que la línea Condesa se mantiene entre las más solicitadas por los clientes de la multimarca en todo el país, gracias a su durabilidad, diseño y servicio posventa.

Asimismo, se reconoció la labor de la multimarca en la expansión de la tecnología Condesa en Venezuela, una marca exclusiva de esta cadena de tiendas que, producto de la alianza, ha fortalecido su posicionamiento como símbolo de innovación y confianza en el mercado nacional de electrodomésticos.

En este sentido, el empresario carabobeño Nasar Dagga aseguró que la Zona Condesa Experience llegará próximamente a otras sedes MultiMax a nivel nacional, integrando nuevos productos y líneas exclusivas que reflejan la constante evolución de la marca.

“Con la inauguración de la Zona Condesa Experience, nos unimos a Condesa en el compromiso con la innovación y el bienestar de los venezolanos. Este espacio representa la evolución de una marca que busca inspirar a nuestra gente, ofreciendo la mejor experiencia de producto y la confianza de una marca con una amplia trayectoria en Venezuela” expresó Nasar Ramadan Dagga, presidente de CLX Group.

Para más información sobre la línea de productos Condesa, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde encontrarás todo sobre los electrodomésticos y promociones disponibles, con servicio de delivery a cualquier región del país donde te encuentres.

Multimax

MultiMax en Venezuela

Desde hace más de cinco años, Nasar Dagga ha convertido a Multimax en un símbolo de progreso e innovación tecnológica, integrando la innovación de más de 400 marcas de gran trayectoria nacional e internacional a sus tiendas en todo el país.

Este concepto de tienda se encuentra disponible en más de 19 regiones de Venezuela, incluidos los estados: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Entérate de las novedades que la multimarca tiene para ofrecer a través de su página web www.multimax.com.ve, así como en redes sociales bajo el usuario @multimax, en Instagram y Facebook, donde subimos al momento toda la información sobre nuestros eventos e inauguraciones en todo el país.

