De esta manera puedes adquirir las entradas para el CLX Night Run 2025

Todos los participantes, solo con su número de corredor, entrarán en la rifa de 50 productos cortesía de MultiMax.

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 04:11 pm
CLX Night Run 2025

El próximo 8 de noviembre, Valencia se prepara para una noche electrizante con la 4.ª edición de la CLX Night Run, la carrera nocturna más grande de Venezuela. Uniendo deporte, música y adrenalina, el evento promete ser una jornada inolvidable bajo el cielo estrellado de la capital industrial.

Miles de corredores desafiarán la emblemática ruta 7K a través de puntos icónicos de la ciudad. La meta será solo el comienzo de la fiesta, con un cierre espectacular: un concierto inolvidable de Caramelos de Cianuro en Wynwood Park.

La Experiencia CLX Night Run 2025

"En CLX Group, subimos la apuesta por crear espacios que permitan a los venezolanos vivir las mejores experiencias. Este año, la CLX Night Run es un símbolo de tradición en Valencia, uniendo lo mejor del deporte, la innovación y el rock en Venezuela", afirmó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Samsung.

La carrera iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, en Naguanagua. El trayecto de 7K recorrerá la Villa Olímpica, la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado, la Plaza Drácula y MultiMax, antes de culminar de nuevo en el punto de partida.

Inscripciones: ¡Asegura tu cupo!

Puedes adquirir tus entradas para vivir la experiencia runner del año, o solo disfrutar del concierto de Caramelos de Cianuro, de dos formas:

  1. Online: A través de la página oficial www.clxnightrun.com. Simplemente haz clic en "Inscríbete aquí", llena tus datos, elige tu método de pago y espera el correo de confirmación.

  2. Presencial: En cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax a nivel nacional.

El kit de corredor que recibirás incluye: franela oficial 2025, número y chip de cronometraje, hidratación, guardarropa, refrigerio, medalla de participación y, muy importante, dos entradas para el gran concierto de cierre.

Dato Clave: Los kits se entregarán el mismo 8 de noviembre, de 11:00 AM a 4:00 PM, en Wynwood Park.

El empresario Nasar Dagga también recordó que los primeros 500 corredores inscritos participarán automáticamente por premios especiales exclusivos.

  • Requisitos: La edad mínima para participar es de 12 años, y los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres.

Premiación de Campeones y Categorías

Los corredores podrán competir en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

La premiación absoluta para los ganadores en masculino y femenino es de alto nivel:

Posición Metálico Gift Card MultiMax Otros Premios
1.er Lugar $800 $600 Pasaje a Madrid
2.º Lugar $600 $400 Pasaje nacional a Margarita
3.er Lugar $400 $200

Pasaje nacional a Caracas
 

Además, se premiará a los ganadores por categoría con Gift Cards de MultiMax: $150 (1.er lugar), $120 (2.º lugar) y $100 (3.er lugar).

¡Y las sorpresas continúan! Todos los participantes, solo con su número de corredor, entrarán en la rifa de 50 productos cortesía de MultiMax.

El Gran Concierto: Caramelos de Cianuro

Con más de 30 años de trayectoria y múltiples nominaciones a premios como los Latin Grammy, Caramelos de Cianuro regresa a la CLX Night Run. La agrupación, liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello, fusiona rock alternativo con sonidos pop, y llevará su potente repertorio al escenario de Wynwood Park.

Clásicos como "No eres tú", "Rubia Sol Morena Luna", "Verano" y "Sanitarios" resonarán junto a temas de su onceavo disco, Control (2021), prometiendo un espectáculo memorable que cerrará con broche de oro la CLX Night Run 4.ª edición.

Valencia, ¡A vibrar

Junto a Nasar Dagga y CLX Group, la carrera cuenta con el apoyo de grandes marcas que apuestan por el deporte y la innovación, incluyendo: MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa y Kucce.

"Cada edición de la CLX Night Run es un compromiso renovado con la innovación, el deporte y la música en Venezuela. Los invitamos a vivir una noche inolvidable llena de energía en Valencia", reiteró Nasar Ramadan Dagga.

Asegura tu participación desde ya a través de www.clxnightrun.com o en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

