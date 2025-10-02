De esta manera puedes adquirir las entradas para el CLX Night Run 2025

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 8 de noviembre, Valencia se prepara para una noche electrizante con la 4.ª edición de la CLX Night Run, la carrera nocturna más grande de Venezuela. Uniendo deporte, música y adrenalina, el evento promete ser una jornada inolvidable bajo el cielo estrellado de la capital industrial.

Miles de corredores desafiarán la emblemática ruta 7K a través de puntos icónicos de la ciudad. La meta será solo el comienzo de la fiesta, con un cierre espectacular: un concierto inolvidable de Caramelos de Cianuro en Wynwood Park.

La Experiencia CLX Night Run 2025

"En CLX Group, subimos la apuesta por crear espacios que permitan a los venezolanos vivir las mejores experiencias. Este año, la CLX Night Run es un símbolo de tradición en Valencia, uniendo lo mejor del deporte, la innovación y el rock en Venezuela", afirmó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Samsung.

La carrera iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, en Naguanagua. El trayecto de 7K recorrerá la Villa Olímpica, la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado, la Plaza Drácula y MultiMax, antes de culminar de nuevo en el punto de partida.

Inscripciones: ¡Asegura tu cupo!

Puedes adquirir tus entradas para vivir la experiencia runner del año, o solo disfrutar del concierto de Caramelos de Cianuro, de dos formas:

Online: A través de la página oficial www.clxnightrun.com. Simplemente haz clic en "Inscríbete aquí", llena tus datos, elige tu método de pago y espera el correo de confirmación. Presencial: En cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax a nivel nacional.

El kit de corredor que recibirás incluye: franela oficial 2025, número y chip de cronometraje, hidratación, guardarropa, refrigerio, medalla de participación y, muy importante, dos entradas para el gran concierto de cierre.

Dato Clave: Los kits se entregarán el mismo 8 de noviembre, de 11:00 AM a 4:00 PM, en Wynwood Park.

El empresario Nasar Dagga también recordó que los primeros 500 corredores inscritos participarán automáticamente por premios especiales exclusivos.

Requisitos: La edad mínima para participar es de 12 años, y los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres.

Premiación de Campeones y Categorías

Los corredores podrán competir en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

La premiación absoluta para los ganadores en masculino y femenino es de alto nivel: