De esta manera puedes adquirir las entradas para el CLX Night Run 2025

El próximo 8 de noviembre, Valencia se prepara para una noche electrizante con la 4.ª edición de la CLX Night Run, la carrera nocturna más grande de Venezuela. Uniendo deporte, música y adrenalina, el evento promete ser una jornada inolvidable bajo el cielo estrellado de la capital industrial.
Miles de corredores desafiarán la emblemática ruta 7K a través de puntos icónicos de la ciudad. La meta será solo el comienzo de la fiesta, con un cierre espectacular: un concierto inolvidable de Caramelos de Cianuro en Wynwood Park.
La Experiencia CLX Night Run 2025
"En CLX Group, subimos la apuesta por crear espacios que permitan a los venezolanos vivir las mejores experiencias. Este año, la CLX Night Run es un símbolo de tradición en Valencia, uniendo lo mejor del deporte, la innovación y el rock en Venezuela", afirmó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Samsung.
La carrera iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, en Naguanagua. El trayecto de 7K recorrerá la Villa Olímpica, la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado, la Plaza Drácula y MultiMax, antes de culminar de nuevo en el punto de partida.
Inscripciones: ¡Asegura tu cupo!
Puedes adquirir tus entradas para vivir la experiencia runner del año, o solo disfrutar del concierto de Caramelos de Cianuro, de dos formas:
-
Online: A través de la página oficial www.clxnightrun.com. Simplemente haz clic en "Inscríbete aquí", llena tus datos, elige tu método de pago y espera el correo de confirmación.
-
Presencial: En cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax a nivel nacional.
El kit de corredor que recibirás incluye: franela oficial 2025, número y chip de cronometraje, hidratación, guardarropa, refrigerio, medalla de participación y, muy importante, dos entradas para el gran concierto de cierre.
Dato Clave: Los kits se entregarán el mismo 8 de noviembre, de 11:00 AM a 4:00 PM, en Wynwood Park.
El empresario Nasar Dagga también recordó que los primeros 500 corredores inscritos participarán automáticamente por premios especiales exclusivos.
-
Requisitos: La edad mínima para participar es de 12 años, y los menores de edad deben contar con la autorización de sus padres.
Premiación de Campeones y Categorías
Los corredores podrán competir en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).
La premiación absoluta para los ganadores en masculino y femenino es de alto nivel:
|Posición
|Metálico
|Gift Card MultiMax
|Otros Premios
|1.er Lugar
|$800
|$600
|Pasaje a Madrid
|2.º Lugar
|$600
|$400
|Pasaje nacional a Margarita
|3.er Lugar
|$400
|$200
|
Pasaje nacional a Caracas
Además, se premiará a los ganadores por categoría con Gift Cards de MultiMax: $150 (1.er lugar), $120 (2.º lugar) y $100 (3.er lugar).
¡Y las sorpresas continúan! Todos los participantes, solo con su número de corredor, entrarán en la rifa de 50 productos cortesía de MultiMax.
El Gran Concierto: Caramelos de Cianuro
Con más de 30 años de trayectoria y múltiples nominaciones a premios como los Latin Grammy, Caramelos de Cianuro regresa a la CLX Night Run. La agrupación, liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello, fusiona rock alternativo con sonidos pop, y llevará su potente repertorio al escenario de Wynwood Park.
Clásicos como "No eres tú", "Rubia Sol Morena Luna", "Verano" y "Sanitarios" resonarán junto a temas de su onceavo disco, Control (2021), prometiendo un espectáculo memorable que cerrará con broche de oro la CLX Night Run 4.ª edición.
Valencia, ¡A vibrar
Junto a Nasar Dagga y CLX Group, la carrera cuenta con el apoyo de grandes marcas que apuestan por el deporte y la innovación, incluyendo: MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa y Kucce.
"Cada edición de la CLX Night Run es un compromiso renovado con la innovación, el deporte y la música en Venezuela. Los invitamos a vivir una noche inolvidable llena de energía en Valencia", reiteró Nasar Ramadan Dagga.
Asegura tu participación desde ya a través de www.clxnightrun.com o en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.
Visite nuestra sección de Agenda Empresarial
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube