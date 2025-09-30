Estar Seguros lanza póliza de responsabilidad civil para transportistas

Suscríbete a nuestros canales

En respuesta al crecimiento del 14% en el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia durante el primer semestre de 2025, Estar Seguros S.A. anuncia el lanzamiento de la Póliza de Responsabilidad Civil para el Transportador por Carretera en Viaje Internacional (Venezuela-Colombia).

Esta solución de seguro está diseñada para el tránsito de carga y pasajeros, permitiendo a los transportistas asegurar sus vehículos, lo cual es un requisito obligatorio para circular legalmente en el país vecino.

Una Solución Única y Asequible en el Mercado Venezolano

Estar Seguros se convierte en la primera compañía en el mercado venezolano en ofrecer una solución asequible y especializada para el sector de transporte pesado, de carga y de pasajeros.

El desarrollo de la póliza fue posible gracias a la concertación directa con las autoridades regulatorias colombianas, garantizando el cumplimiento de todos los requisitos obligatorios para la circulación binacional.

“Este producto ha sido diseñado para atender la creciente y urgente demanda del sector transporte en la frontera colombo-venezolana. No solo ofrecemos una cobertura especializada y confiable, sino que nos posicionamos como los primeros en brindar una solución asequible y adaptada a la realidad del gremio”, afirmó Miguel Reyes, presidente de Estar Seguros.

Reyes recalcó que esta póliza de Responsabilidad Civil aplica exclusivamente a eventos ocurridos fuera de Venezuela, y su objetivo es indemnizar o reembolsar los montos por los cuales el asegurado sea declarado civilmente responsable.

Coberturas Integrales para el Tránsito Binacional

La póliza ofrece una protección integral con un alcance geográfico fuera de Venezuela. Sus coberturas clave incluyen:

Daños a terceros no transportados: Daños a bienes y personas.

Daños a pasajeros: Incluye gastos médicos, indemnización por invalidez y muerte.

Cobertura completa para los tripulantes: Incluye gastos médicos, indemnización por invalidez y muerte.

Costos judiciales y honorarios de abogados en caso de reclamaciones.

Este nuevo producto ampara una amplia variedad de vehículos que transitan la ruta binacional, como:

Transporte de pasajeros (autobús o microbús, incluyendo turismo).

Transporte de carga en general.

Transporte de mercancías peligrosas (inflamables, corrosivas y explosivas).

Compromiso con la Atención y el Gremio

Cloris Delgado, Gerente de Zona Los Andes, destacó que este producto viene a cubrir la necesidad de los más de 12 mil vehículos de carga pesada que han transitado los cruces fronterizos este año.

“Contamos con sucursales a nivel nacional, y especialmente en la región andina, con personal calificado para ofrecer atención oportuna y la gestión eficiente de las pólizas para todos nuestros interesados”, agregó Delgado.

Estar Seguros invita a los profesionales del transporte y a las empresas del ramo a contactar a su intermediario de seguros de confianza para adquirir esta póliza.

Además, hacen un llamado especial a los Intermediarios de la Actividad Aseguradora de la Región Andina que deseen unirse a su equipo para expandir la red y atender de forma conjunta esta creciente necesidad del sector.

La póliza, aprobada por SUDEASEG bajo el número SAA-09-6042, confirma el liderazgo y la experiencia de Estar Seguros para dinamizar el transporte terrestre binacional, ofreciendo tranquilidad y respaldo profesional a los transportistas.

