UNICEF Venezuela y Fundación LASER Unen Esfuerzos por la Niñez Venezolana

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Venezuela y la Fundación LASER (FUNDALASER) han firmado un acuerdo de cooperación para fortalecer las iniciativas en favor de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, incluyendo la promoción de sus derechos.

Apoyo Logístico y Difusión de Mensajes Clave

Esta alianza estratégica tiene como objetivo principal contribuir al trabajo que realiza UNICEF en áreas vitales como salud, nutrición, educación, protección, y agua, saneamiento e higiene.

FUNDALASER proveerá apoyo logístico esencial con transporte aéreo para colaborar en la entrega de suministros y la ejecución de programas de UNICEF en comunidades a lo largo del país.

Además del soporte logístico, el acuerdo contempla la difusión y amplificación de mensajes a favor de los derechos y el bienestar de la infancia. FUNDALASER y LASER Airlines utilizarán sus canales de comunicación para informar sobre la labor de UNICEF y crear mayor conciencia sobre la importancia de garantizar el desarrollo integral de la niñez en Venezuela.

Declaraciones de los Firmantes

El acuerdo fue suscrito por Manuel Rodríguez Pumarol, representante de UNICEF en Venezuela, y por Inocencio Álvarez, presidente de la Fundación LASER y de la Junta Directiva de LASER Airlines.

Orlan Viloria, presidente ejecutivo de FUNDALASER, expresó su satisfacción por la alianza con una institución del prestigio de UNICEF: "Para FUNDALASER, es motivo de satisfacción y orgullo concretar esta alianza... Este enfoque que se basa en la preservación y cuidado de los derechos de la infancia está directamente vinculado con la misión de la Fundación LASER." Viloria manifestó la convicción de contar con los mecanismos y herramientas para proporcionar servicios de transporte y promover los derechos de las futuras generaciones.

Por su parte, Manuel Rodríguez Pumarol destacó la importancia de sumar esfuerzos: "Este acuerdo responde al llamado que desde UNICEF hacemos a todos los sectores de la sociedad a sumar esfuerzos a favor de la infancia. Por eso agradecemos y saludamos el compromiso de FUNDALASER para apoyar las operaciones logísticas que permiten materializar nuestros programas en el país, especialmente en las comunidades más remotas y vulnerables".

Rodríguez Pumarol concluyó que al unir voluntades, "podemos avanzar hacia el objetivo de que cada niño, niña y adolescente en Venezuela, sin importar su origen o contexto, pueda crecer y vivir plenamente".

Este acuerdo entre UNICEF y FUNDALASER se suma a los esfuerzos nacionales e internacionales orientados a alcanzar, con foco en la infancia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el compromiso global para lograr sociedades más pacíficas y prósperas antes de 2030.

