Agentes de CBP incautan millonario cargamento de metanfetaminas: así lo ocultaban los traficantes

Funcionarios federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron un millonario cargamento de metanfetaminas en la frontera sur de Estados Unidos.

El alijo se localizó este martes 12 de agosto, en el puerto de Pharr, Texas, frontera con Reynosa, México.

Los agentes de CBP encontraron las drogas en un tractor-tráiler, durante una revisión a fondo, detalló El Mañana.

Valúan el cargamento en millones de dólares

Los traficantes intentaban ocultar las metanfetaminas entre un embarque de rosas. En total, se retuvieron 857.590 libras de la sustancia ilícita. La CBP valoró el alijo en 7 millones 660 mil dólares.

Las drogas estaban distribuidas en 154 paquetes para un equivalente a 389.345 kilogramos de “cristal” o “speed”, como se le conoce popularmente a esa droga de laboratorio.

Carlos Rodríguez, director del Puerto de Entrada en el cruce de Hidalgo/Pharr/Anzalduas para CBP, dijo que la experiencia de los agentes, la tecnología de rayos equis y los agentes caninos (K9) se mantienen alertas para interceptar todo tipo de cargamentos de drogas.

Cae "coyote" por tráfico de inmigrantes

Un hombre, de 25 años de edad, resultó detenido luego de que las autoridades fronterizas de Houston, Texas (Estados unidos), descubrieran que transportaba a un grupo de inmigrantes escondido en su camión.

El sospechoso, identificado como Kenneth Gamboa, residente de Houston, Texas, será juzgado en esa frontera, tras su captura en el punto de control cercano a Hebbronville.

De acuerdo con los reportes del caso, el detenido fue sorprendido el pasado viernes, cuando transportaba a 40 inmigrantes indocumentados escondidos, cubiertos en un doble fondo de una de las paredes de un camión de mudanzas o mensajería.

