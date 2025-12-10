Avenidas cerradas por la marcha del PSUV este 10 de diciembre en Caracas: vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

Este 10 de diciembre, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo un llamado a sus bases a participar en una movilización en la ciudad de Caracas.

La convocatoria tiene como objetivo conmemorar la histórica Batalla de Santa Inés, una fecha crucial en la Guerra Federal venezolana.

Centro de Caracas con avenidas cerradas

En el centro de la capital algunas calles y avenidas amanecieron con el paso restringido debido a la instalación de tarimas que forman parte de la actividad.

Cerrado el acceso alTúnel de la Av. Bolivar - Plaza O’leary

Av. Sucre solo hay paso hacia Caño Amarillo, desde Capitolio. Hay una tarima frente a Miraflores que mantiene cerrado el tráfico hacia Catia.

Av. San Martín igualmente trancada a la altura de la Maternidad Concepción Palacios

Para evitar el tráfico pesado en el centro de Caracas, se sugiere a los conductores tomar vías alternas como la autopista Valle - Coche para ingresar a Catia o a El Paraíso (La Paz). La Av. Bolívar también es una opción.

Puntos de concentración

Uno de los lugares de encuentro será en la Maternidad Concepción Palacios, en San Martín, pasando por la plaza O’Leary.

El otro punto estará ubicado en Bellas Artes, avenida México, siguiendo por Parque Carabobo, la avenida Universidad, hasta el Puente República, a la altura del parque de Miraflores, en la avenida Sucre.

