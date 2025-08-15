Crisis migratoria: Gobierno de Trump alcanza cifra récord de deportaciones diarias

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado las deportaciones diarias, alcanzando una cifra que supera las cuatro cifras, según un reporte del medio conservador Washington Times.

El incremento en las expulsiones coincide con un alza en el número de arrestos a nivel nacional. La portavoz gubernamental, Karoline Leavitt, hizo referencia al artículo de este medio a través de su cuenta en la red social X.

En tal sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha aumentado sus operaciones en las últimas dos semanas, motivo por el cual se produjo este aumento.

¿Cuántos migrantes han sido expulsados diariamente?

En este periodo, el diario detalla que aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos y más de 1.400 fueron expulsados diariamente. Los datos más recientes indican que ICE mantiene a más de 60.000 inmigrantes bajo custodia.

Adicionalmente, la Casa Blanca comunicó que en los primeros seis meses del regreso de la Administración de Trump, se arrestó a más de 300.000 inmigrantes indocumentados.

Leavitt indicó que la mayoría de estos individuos eran "delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas". Es importante señalar que estas cifras no han sido verificadas de manera independiente.

Nuevas Medidas en Washington D.C.

En un desarrollo paralelo, Pamela Smith, jefa del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C., emitió una orden ejecutiva que altera el procedimiento de paradas de tráfico. Los oficiales de MPD ahora están autorizados a notificar a los agentes de ICE sobre la presencia de inmigrantes sin estatus legal.

La nueva directiva también permite que los miembros de la Policía Metropolitana proporcionen transporte a personal de ICE y a las personas que detengan. No obstante, la orden prohíbe explícitamente a los oficiales del MPD realizar consultas en bases de datos para verificar el estatus migratorio de una persona.

"Los miembros no realizarán indagaciones sobre el estatus migratorio de ninguna persona con el propósito de determinar si ha violado las leyes civiles de inmigración", dice parte del documento.

La ley también aclara que el personal del MPD no puede detener a un individuo "mientras no exista una orden penal adicional o un delito subyacente por el cual la persona esté sujeta a arresto”.