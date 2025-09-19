Meta presenta sus gafas con IA en EEUU: conoce su precio y características

Suscríbete a nuestros canales

Mark Zuckerberg volvió a sacudir el mundo tecnológico con un anuncio oficial en su cuenta de Instagram, donde presentó la nueva generación de dispositivos de Meta Platforms.

Entre las novedades destacan las gafas inteligentes con pantalla integrada, la pulsera Meta Neural Band y las últimas actualizaciones para su ecosistema inmersivo.

Los lentes inteligentes con pantalla digital

El propio CEO de Meta confirmó que los nuevos lentes, llamados Meta Ray-Ban Display, ya están disponibles por $799.

Se trata de un dispositivo innovador que integra una pantalla digital a color completa en la lente, acompañada de micrófonos, altavoces y cámaras que permiten una experiencia de realidad aumentada más natural.

Uno de los elementos más llamativos es la interacción sin necesidad de botones ni teléfonos: las gafas se controlan con movimientos sutiles de la mano gracias a la pulsera Meta Neural Band, un dispositivo EMG que rastrea las señales eléctricas del cuerpo y traduce los gestos en comandos digitales.

Zuckerberg también destacó el lanzamiento de las Oakley Meta Vanguard, un modelo enfocado en el rendimiento y la estética deportiva, además de la nueva generación de Ray-Ban Meta, que mantienen el diseño clásico pero ahora con el doble de duración de batería, garantizando uso continuo durante todo el día.

Más innovación con Horizon Studio y hogares inmersivos

El anuncio incluyó adelantos sobre Meta Horizon Studio, una plataforma que en el último año ha sumado herramientas de inteligencia artificial para generar mallas, texturas, tipografías, audio y skyboxes. Con estas mejoras, los creadores pueden construir mundos digitales de mayor calidad en menos tiempo.

Otra novedad es el nuevo hogar inmersivo desarrollado con Horizon Engine, donde los usuarios pueden personalizar su entorno virtual fijando aplicaciones en distintos lugares. Zuckerberg ejemplificó con Instagram en 3D, que permite visualizar publicaciones de amigos y creadores directamente en un espacio interactivo.

Con este anuncio, Zuckerberg dejó claro que la visión de Meta sigue apuntando a combinar inteligencia artificial, hardware innovador y experiencias inmersivas, reforzando su apuesta por la realidad aumentada y el metaverso.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube