¿Mudarse a Florida es una trampa? El costoso error de $60,000 que los auditores de Nueva York no perdonan

Mudarse a Florida para escapar de la asfixiante carga fiscal de Nueva York se convirtió en el "deporte nacional" de los más ricos, pero el Empire State no está dispuesto a dar rienda suelta.

En este inicio de 2026, bajo la administración del alcalde Zohran Mamdani, la persecución de contribuyentes se convirtió "extremadamente agresiva".

Muchos creen erróneamente que basta con pasar 184 días fuera del estado para dejar de pagar impuestos, pero la realidad es una telaraña legal diseñada para atrapar a quienes no corten sus vínculos con la Gran Manzana de manera absoluta.

La regla de los "seis meses" es una trampa

La creencia popular de "seis meses y un día" es insuficiente ante una auditoría neoyorquina. Según expertos consultados por The Post, Nueva York exige demostrar un cambio de domicilio real, lo que implica una transformación total de la vida del contribuyente.

Evidencias que los auditores revisan con lupa:

Vínculos económicos: Dónde se cobran los cheques de pago y dónde se mantienen las cuentas bancarias principales.

Vínculos sociales: Membresías en clubes de campo locales y lugares de culto.

Vínculos sentimentales: El traslado de objetos de valor, fotografías de bodas y colecciones de arte.

Vínculos familiares: En qué estado están inscritos los hijos en la escuela.

El caso Hoff: Una pareja enfrentó una factura de $60,000 tras mudarse a Florida. A pesar de registrar sus autos y votar en el "Estado del Sol", el juez falló en su contra porque siguieron cobrando sus sueldos en Nueva York y no renunciaron a su club de campo local.

El plan Mamdani: impuestos del 16.8 %

El alcalde Zohran Mamdani busca elevar el impuesto municipal sobre la renta para millonarios del 2% al 5.9%. Si esto se suma a las tasas estatales, los neoyorquinos más ricos podrían enfrentar una carga combinada de hasta el 16.8%, sin contar los impuestos federales.

Este aumento no solo busca recaudar, sino financiar un ejército de auditores. "En un sistema socialista, se aumentan los impuestos y se asigna más dinero a su cumplimiento", advierte Tatiana Tsoir, contadora y directora de Linza Advisors.

La regla de la "Conveniencia del Empleador"

Incluso si nunca pisas Nueva York, podrías deberle dinero. El estado aplica con rigor la norma que obliga a pagar impuestos a trabajadores remotos si su empresa tiene sede en Nueva York.

El riesgo del "día uno": Basta con visitar la oficina de Nueva York un solo día al año (incluso para una fiesta navideña) para quedar sujeto a la red fiscal del estado.

Impacto económico: Nueva York pierde un residente cada 2 minutos y 23 segundos, lo que ha drenado miles de millones de dólares del presupuesto estatal.

Cómo mudarse correctamente (según expertos)

Para que el fisco de Nueva York no lo "atrape" en el camino a Florida, los especialistas recomiendan:

Licencias profesionales: Si es contador o abogado, obtenga la licencia recíproca en Florida. Activos físicos: Mueva sus joyas, cajas de seguridad e incluso compre un terreno en el cementerio local de su nuevo estado. Corte total: Cierre cualquier negocio específico de Nueva York que requiera su presencia física.

