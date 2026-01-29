Bomba ciclónica amenaza la costa este de EEUU: este es el prónóstico para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Los expertos en meteorología vigilan con cautela el desarrollo de un fenómeno atmosférico de gran magnitud frente a la costa sureste del país. La formación de este sistema ocurre en medio de un brote de frío intenso que ya debilita la infraestructura energética en varias regiones. Millones de ciudadanos intentan recuperarse de los efectos de un temporal previo que paralizó las actividades comerciales y escolares recientemente.

La alerta por bomba ciclónica en EEUU cobrará fuerza este sábado con el inicio de acumulaciones de nieve y vientos peligrosos en las Carolinas. El Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA advierte que ciudades como Raleigh y Roanoke podrían recibir entre 15 y 30 centímetros de nieve. Este sistema se intensificará rápidamente en alta mar y provocará condiciones de ventisca que amenazan el suministro eléctrico en el sur de Virginia.

¿Cuándo impactará la bomba ciclónica a los estados del sur?

El pronóstico indica que el sábado comenzarán las nevadas más intensas cerca de la costa de Carolina del Norte debido a la trayectoria del sistema. La confianza de los meteorólogos aumenta en esta zona, donde incluso ligeros cambios de rumbo llevarán nieve a ciudades como Atlanta y Knoxville. Las autoridades locales instan a los residentes a finalizar sus preparativos antes de que los viajes se vuelvan extremadamente peligrosos por el hielo.

La proximidad de la tormenta a tierra firme definirá si el corredor de la Interestatal 95 enfrenta una gran nevada o solo un día ventoso. Una variación de apenas 160 kilómetros en la ruta del ciclón cambiaría drásticamente el panorama para Washington, Filadelfia y Nueva York. Boston mantiene la probabilidad más alta de recibir nieve abundante dada su posición geográfica más cercana al ojo probable de la tormenta.

¿Qué riesgos costeros genera la alerta por bomba ciclónica en EEUU?

Incluso en los sectores donde no caigan copos de nieve, la erosión de las playas y el oleaje alto representan una preocupación crítica. La NOAA señala que ráfagas de viento con fuerza de huracán coincidirán con mareas altas astronómicas, lo que producirá inundaciones moderadas y significativas. Estas condiciones marinas peligrosas afectarán la navegación y las estructuras costeras desde el sureste hasta partes de la región de Nueva Inglaterra.

La situación adquiere un carácter urgente debido a que al menos 80 personas fallecieron durante el brote de frío extremo del último fin de semana. Entre las víctimas se encuentran tres hermanos de Texas que murieron tras caer en un estanque helado, un hecho que conmocionó a la nación. Las cuadrillas de emergencia trabajan a contrarreloj para reparar cortes de energía antes de que las nuevas bandas de nieve golpeen las redes eléctricas.

¿Por qué este fenómeno meteorológico resulta tan peligroso ahora?

Cualquier acumulación adicional de nieve agrava el impacto de los daños estructurales que muchas comunidades aún no logran reparar totalmente. La persistencia de las temperaturas bajo cero dificulta las labores de limpieza y aumenta el riesgo de hipotermia para las poblaciones más vulnerables. La alerta por bomba ciclónica en EEUU funciona como un llamado a la prevención inmediata para evitar que la cifra de fallecidos continúe en aumento.

Los modelos meteorológicos coinciden en que la tormenta mantendrá su fuerza hasta el domingo mientras se desplaza hacia aguas profundas del Atlántico. Se recomienda a los habitantes desde las Carolinas hasta el Noreste seguir los boletines oficiales y evitar traslados innecesarios durante el pico del temporal. La preparación anticipada incluye el acopio de alimentos, baterías y suministros de calefacción seguros para enfrentar posibles apagones prolongados por el viento.

