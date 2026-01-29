Trump elogia el liderazgo de Venezuela y abre las puertas a las petroleras: nos llevamos muy bien

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los EEUU, Donald Trump, anunció este jueves desde la Casa Blanca el restablecimiento oficial de los vuelos comerciales con Venezuela.

Durante su intervención, el mandatario destacó el nuevo clima de entendimiento con el gobierno venezolano. Trump aseguró que la comunicación actual es fluida y que este acuerdo es solo el primer paso de una etapa de cooperación que pretende generar beneficios económicos inmediatos para ambas naciones.

Un nuevo capítulo diplomático

El presidente Trump fue enfático al describir el estado actual de los vínculos con Caracas, señalando que la hostilidad quedó en el pasado. "Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela. Nos llevamos muy bien con ellos. Las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas", afirmó el mandatario ante los medios de comunicación.

El regreso de las petroleras

Uno de los puntos clave del anuncio fue el retorno de la inversión energética al país suramericano. Según el presidente, las empresas más importantes del sector ya iniciaron gestiones para retomar sus operaciones en territorio venezolano.

"Las principales compañías petroleras están yendo a Venezuela para explorar y seleccionar sus ubicaciones", confirmó.

Beneficios económicos compartidos

Para finalizar, Trump aseguró que esta apertura no solo favorece a las empresas, sino que impulsará la economía de ambos pueblos. El mandatario proyectó un escenario de prosperidad al afirmar que estas inversiones "traerán consigo una enorme riqueza para Venezuela y para EE. UU.", concluyendo que, tras este acercamiento, "Venezuela se beneficiará" de manera significativa.

