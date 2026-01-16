El escándalo crece y Julio Iglesias finalmente se pronuncia sobre las acusaciones de dos de sus exempleadas ¿Qué dijo?

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Julio Iglesias vuelve a ocupar titulares, esta vez envuelto en una controversia que ha generado impacto en la farándula internacional. Las acusaciones realizadas por dos mujeres que trabajaron como empleadas internas en las mansiones del cantante en República Dominicana y las Bahamas han presentado acusaciones de graves conductas, entre ellas tocamientos, humillaciones e incluso agresiones sexuales, todo en el contexto de una investigación de varios años.

Luego de mantener un perfil bajo mientras crecía la presión mediática, el cantante decidió finalmente pronunciarse. Su mensaje, difundido a través de un comunicado, no pasó desapercibido y abrió un nuevo capítulo en una historia que mantiene a la opinión pública expectante.

Un comunicado marcado por el dolor y la firmeza

Julio Iglesias inició su pronunciamiento expresando un profundo pesar por la situación que atraviesa. Lejos de un tono distante, el artista dejó entrever el impacto emocional que le han generado los señalamientos, describiéndolos como un episodio que lo ha sumido en una tristeza intensa y difícil de asimilar.

En sus palabras, el cantante hizo referencia a un sentimiento de maldad que asegura no haber experimentado antes.

Relatos contundentes de las acusadoras

Las dos mujeres, identificadas con seudónimos para proteger su identidad, relatan experiencias perturbadoras durante su empleo con Iglesias en 2021. Una de ellas, contratada como trabajadora doméstica, aseguró que era llamada repetidamente a la habitación privada del cantante después de largas jornadas laborales y que allí se produjeron tocamientos no consentidos y actos que ella sintió como coercitivos.

La segunda mujer, quien trabajaba como fisioterapeuta, también narró episodios de contacto físico sin consentimiento, incluyendo besos y tocamientos en lugares íntimos, incluso en espacios públicos como la playa o junto a la piscina. Ambas describen un ambiente de alta vigilancia, restricciones de movimiento y una jerarquía interna del personal que, según sus versiones, facilitaba la dinámica de control.

Entre la defensa de su nombre y el respaldo de sus fieles

En el comunicado, Iglesias dejó claro que aún conserva fuerzas para afrontar la situación y para que, según sus palabras, la verdad sea conocida. Su mensaje sugiere una postura de resistencia frente al escándalo y la determinación de no permanecer en silencio ante lo que considera un agravio de gran magnitud.

El artista también se detuvo en el apoyo recibido durante estos días. Destacó los mensajes de cariño y lealtad enviados por personas cercanas y seguidores, asegurando que ese respaldo se ha convertido en un consuelo fundamental en medio de la tormenta mediática que rodea su nombre.

