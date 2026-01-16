Chepa Candela: Julio Iglesias va a soltar prenda ante acusaciones por gozón

Suscríbete a nuestros canales

JULIO IGLESIAS

¡Hooolaaa!! …Yyy arrancando con el “parling” les bato que, tal como se esperaba (¡Yo sabía, yo sabía!) JULIO IGLESIAS no se iba a quedar “de brazos cruzados” ante las acusaciones que lo han dejado como un verdadero sádico ante media humanidad…y, según la revista Hola, asesorado por sus abogados, ya empezó a preparar su defensa para aclarar todo este feo brete…De acuerdo con lo informado por la publicación española, el cantante va a contar la verdadera “verdura” de esta historia, para que la gente sepa como realmente pasaron las cosas…y tratar, además, de quitarse el lodo que le echaron encima las dos domésticas que aseguran que el cantante no solo abusó de ellas sexualmente, sino que también las maltrataba física y psicológicamente…Mientras la Fiscalía de España está haciendo lo suyo, adelantando las investigaciones para buscar que se haga justicia en todo caso, pues aunque los hechos ocurrieron fuera de “La madre patria” la legislación española "puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres", dijeron los abogados de las demandantes…

ANMARIE CAMACHO

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que ANMARIE CAMACHO fue una de las tantas artistas que se dejó ver en la procesión de la Divina Pastora, allá en los predios de Barquisimeto, que, como todos los años, reúne a miles de feligreses…La conductora de Vitrina recorrió las calles de su tierra natal junto a su marido, el pelotero Jesús Guzmán y su hijo Emmanuel, todos muy conmovidos por la reciente perdida de su bebé…Me dijeron que la susodicha no paraba de llorar y que su única petición era poder convertirse en mamá nuevamente, mientras que los asistentes a la multitudinaria congregación religiosa se le acercaban para tomarse una fotos con ella…y la veían con los ojos aguarapados por el duelo que aun enfrenta y no faltaron las palabras de aliento de sus allegados, pero con todo y su dolor Anmarie Camacho cumplió su ruta de fé...Otros famosos que se dejaron ver fueron Mariángel Ruiz, Anna Vaccarella, Gabriela de la Cruz, Huáscar Barradas, Juan Miguel, Nieves Soteldo ,Gizel Mobayed y una largooo etcétera…

LADY DI MOSQUERA

Yy pasando a otra cosa, mariposa me contaron que LADY DI MOSQUERA sigue bañada en agua de rosas por su triunfo en el Reinado internacional del Café , donde además de la corona, se embolsillo unos buenos “biyuyos verdes” y un bojote de premios de los patrocinantes, que le servirán para pagar las deudas pendientes con el cirujano plástico que le echó cuchillo antes de irse a los lares de Manizales, quien, dizque, le dio un “fiao”, tipo Cashea para retocarle los párpados ya que a pesar de ser tan joven los tenía caídos y no se le bien veían los ojos, detalle que “Eñ zar de la belleza” ya le había mandado a corregir cuando estuvo en el concurso By Osmel…Ahora se espera que próximamente le hagan otros retoquitos es rumbo al Miss Grand Venezuela que se realizará pronto…

