El guitarrista Carlos Santana dijo su verdad sobre Bad Bunny en el Super Bowl.

En tal sentido, se pronunció sobre las supuestas críticas por la aparición de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

Carlos Santana dice su verdad sobre Bad Bunny en el Super Bowl

Santana denunció que circulan publicaciones "fabricadas" con inteligencia artificial (IA).

“Felicito y celebro el éxito de Bad Bunny y su posición ahora mismo con el mundo y con el Super Bowl. Siento total unidad con lo que está haciendo porque estamos aquí para utilizar el arte para complementar y acercar el mundo a la armonía y la unidad”, se lee en una publicación de su cuenta en Facebook.

El artista de 78 años, nacido en el estado mexicano de Jalisco, aseveró que en los últimos meses le han "troleado" con "publicaciones falsas en sus redes sociales".

Por su parte, el manager de Santana, Michael Vrionis, dice: "La IA ha acelerado la propagación de la desinformación, haciendo más difícil que la verdad rompa el ruido. No te bases en publicaciones aleatorias o no verificadas; incluso los medios bienintencionados pueden ser engañados. La mejor manera de mantenerte informado es comprobar la fuente: www.santana.com y las cuentas oficiales de redes sociales de Carlos".

