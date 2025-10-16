Detalles de la muerte del abogado de Anahí, exintegrante de RBD

Suscríbete a nuestros canales

El abogado David Cohen Sacal, reconocido por representar a diversas celebridades, incluyendo a la cantante Anahí, exintegrante del grupo RBD, fue asesinado el lunes 13 de octubre en un ataque armado ocurrido cerca de la Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.

Detalles del ataque

Según informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Cohen fue agredido por un joven de 18 años identificado como Héctor Hernández, quien fue detenido en el lugar del crimen. Las autoridades han señalado que el ataque fue directo y que el abogado sufrió heridas mortales que le causaron la muerte horas después en un hospital privado.

El agresor, declaró ante las autoridades que le ofrecieron una suma de 30,000 pesos mexicanos por llevar a cabo el asesinato. Sin embargo, se desconoce si el crimen estuvo relacionado con los casos legales que Cohen manejaba o si fue producto de una orden externa.

Reacciones y contexto

David Cohen era socio del despacho Cohen Medina Chávez Abogados y representaba a diversas figuras del entretenimiento, incluyendo a Anahí, Maite Perroni y Sebastián Rulli. La periodista Ana María Alvarado reveló que Cohen tenía casos activos relacionados con Anahí en el momento de su muerte.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos detrás del asesinato y esclarecer si estuvo vinculado a los casos legales que Cohen manejaba.

