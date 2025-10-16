“Esto sí está de novela”: el nuevo plan de Alba Roversi para sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de su carrera, Alba Roversi ha interpretado a mujeres de carácter, soñadoras, luchadoras y siempre con chispa. Pero esta vez no se trata de un guion ni de un personaje, la recordada actriz venezolana confesó entre risas y emoción que está considerando un cambio radical en su vida. Una idea que mezcla su amor por la cocina, su conexión con el oriente del país y una buena dosis de creatividad.

Un cambio con sabor a hogar

Roversi reveló que ha pensado seriamente en mudarse a la isla de Margarita, donde ya posee una propiedad, para abrir un pequeño negocio propio. Pero no será una posada ni una boutique, sino algo mucho más cálido y cercano: un local de sopas.

Entre bromas, contó que la idea nació de su pasión por cocinar, especialmente sus famosas sopas de costilla de res y sus mondongos, que, según ella misma asegura, “le quedan muy buenas".

“Una sopa de novela”: el nombre ya está decidido

Con la espontaneidad que la caracteriza, Alba confesó que el negocio ya tiene nombre: “Una sopa de novela”. Y no es una frase improvisada. La actriz explicó que el nombre se inspira en esa vieja expresión popular venezolana que se usaba para elogiar algo especial: “¡Eso está de novela!”.

“No sé, si todavía se usa esa expresión pero antes de decía 'esos zaptos están de novela' o 'ese cortesito te quedó de novela', y nadie ser me va a adelantar a usarlo porque ya lo tengo registrado”, dijo entre risas, dejando claro que la idea va en serio.

Costilla sí, pescado no

Aunque es oriental, Alba sorprendió al admitir que no es fan de las sopas de pescado. Prefiere los sabores de tierra firme: “Las de costilla de res y los mondongos son mi especialidad”, comentó divertida, asegurando que sus recetas tienen ese punto casero que las hace irresistibles.

También reconoció que en Margarita hay buena competencia culinaria, pero sobretodo si se trata de pescado por lo que ella ofrecerá algo distinto.

Entre la cocina y los recuerdos

Más allá de un negocio gastronómico, para Alba Roversi este proyecto es también una forma de reconectarse con sus raíces y su público.

Así, con su simpatía intacta y una nueva ilusión entre manos, la actriz demuestra que los grandes giros de la vida, como los de sus novelas, también pueden empezar con una simple idea servida en plato hondo: Una sopa de novela.

