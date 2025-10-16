Mery tu loba versiona éxito de María Conchita Alonso: entérate cuál

Suscríbete a nuestros canales

Durante un encuentro con medios, Mery Tu Loba informó sobre el lanzamiento de su sencillo, una adaptación al merengue del tema “Acaríciame”. La artista relató aspectos de su carrera, mencionando su origen en Guanare, Venezuela, y su establecimiento en República Dominicana.

La cantante señaló que ha desempeñado diferentes roles a lo largo de su carrera. "Los caminos de la vida me llevaron a ser cantante. Fui reina de belleza, fui modelo y ahora cantante. También fui emprendedora", indicó la artista.

Reconocimiento a República Dominicana

Mery Tu Loba se refirió a su experiencia en República Dominicana, país donde desarrolló parte de su carrera. "En República Dominicana hubo personas que me dieron la oportunidad de crecer como mujer y como profesional. A ese país le estoy agradecida", expresó.

La cantante también resaltó su participación en la orquesta de Bonny Cepeda. "Entré a la orquesta del maestro Bonny Cepeda, a esa familia y escuela. El maestro es un ángel en mi camino y no dudó en darme la oportunidad en su orquesta", afirmó.

Detalles del videoclip y trabajos anteriores

El videoclip de “Acaríciame” se filmó en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, ubicado en Guanare, estado Portuguesa, lugar de origen de la artista.

Este tema se incorpora a su repertorio que incluye canciones como “Sola” y los duetos “Tu lobo” y “Esperando”, realizados en colaboración con Bonny Cepeda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube