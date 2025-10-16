Victoria's Secret Fashion Show 2025: el glamour y las sorpresas que lo ubican como el evento más comentado

Suscríbete a nuestros canales

El Victoria's Secret Fashion Show volvió a las pasarelas en 2025 después de años de expectativas y rumores, y vaya que cumplió con su promesa de espectáculo. Las luces, la lencería de ensueño y las estrellas invitadas hicieron que millones de espectadores en todo el mundo se quedaran pegados a las pantallas. Pero como siempre, el glamour no vino solo: desde la histórica participación de Jasmine Tookes embarazada hasta la esperada actuación de Karol G, este desfile mostró que Victoria’s Secret sigue siendo capaz de generar titulares y debates intensos. Sin embargo, también dejó ver que, a pesar de los avances, la marca aún lucha por convencer a la audiencia de que la inclusión y la diversidad no son solo un tema estético, sino un compromiso real.

Jasmine Tookes embarazada: la pasarela que rompió Internet

Si algo dejó boquiabiertos a todos fue Jasmine Tookes caminando embarazada sobre la pasarela. La modelo estadounidense, uno de los ángeles más emblemáticos de Victoria’s Secret, mostró su vientre con un conjunto dorado de red y unas alas ornamentales. Las cámaras captaron cada movimiento, y en redes sociales los comentarios fueron inmediatos: “Nunca pensé que vería esto en Victoria’s Secret” o “Tookes está redefiniendo la moda de alto glamour”.

El momento histórico de Tookes fue tendencia global en minutos. Fans y críticos coincidieron en que su presencia marcó un antes y un después: por primera vez, una futura madre se convirtió en protagonista absoluta de un show que tradicionalmente ha sido criticado por ignorar la diversidad y la maternidad.

Karol G incendia la pasarela y las redes sociales

Karol G no vino solo a cantar; vino a dominar la pasarela. La cantante colombiana apareció con un impactante conjunto rojo de encaje y alas a juego, mientras el escenario proyectaba mensajes como “Latina Forever”.

Los expertos resaltaron que la cantante logró imponer su estilo en un evento tradicionalmente dominado por la moda, demostrando que la música latina ahora tiene un lugar central en la pasarela global.

Valentina Castro: la colombiana que desafía la pasarela

Valentina Castro se convirtió en uno de los rostros más comentados del desfile gracias a su elegante y poderosa presencia sobre la pasarela. La modelo afro-latina, que ha ido ganando reconocimiento internacional, desfiló con un conjunto negro adornado con detalles metálicos que resaltaban su figura y su seguridad al caminar. Su paso firme y su mirada desafiante hicieron que muchos periodistas y críticos destacaran que, aunque no llevaba alas tradicionales, irradiaba el mismo magnetismo de un ángel de Victoria’s Secret.

Pero la participación de Valentina no solo se limitó a su presencia física; su estilo y actitud se convirtieron en un mensaje claro sobre la inclusión. Mientras algunas críticas señalaban que el show aún era limitado en cuanto a diversidad de cuerpos y tallas, Valentina demostró que la representación racial y cultural es posible sin perder glamour ni elegancia.

Las críticas:

Aunque el desfile incluyó momentos históricos, los críticos no perdonaron los errores de producción. Según Vogue México, la escenografía fue repetitiva y la iluminación no logró generar el impacto esperado, haciendo que algunos segmentos se sintieran monótonos. Comentarios en Twitter como “parecía un reciclaje de ediciones pasadas” o “falta chispa y creatividad” se multiplicaron durante todo el show.

El tema más controversial fue la falta de modelos plus-size. Mientras Tookes marcaba un precedente, la pasarela continuó priorizando cuerpos extremadamente delgados y estándares tradicionales de belleza. Esto provocó indignación: “Victoria’s Secret dice evolucionar, pero sigue ignorando cuerpos reales” o “¿Dónde están las modelos curvy que prometieron hace años?”, escribió un usuario en Instagram, reflejando la frustración de quienes esperaban un cambio verdadero.

La marca sigue enfrentando críticas históricas sobre exclusión, comentarios fatfóbicos y falta de representación racial. Muchos usuarios señalaron que los gestos de inclusión parecían superficiales o un intento de marketing para calmar la percepción pública.

Otros momentos que marcaron tendencia

Además de Tookes y Karol G, Bella Hadid regresó tras su hospitalización por enfermedad de Lyme, luciendo conjuntos espectaculares en rojo y plateado.

Missy Elliott también se presentó en vivo, generando un efecto inmediato de energía y ritmo que puso a todos de pie. Cada aparición sumó a la sensación de espectáculo que va más allá de la lencería: Victoria’s Secret volvió a mezclar moda, música y estrellas internacionales en un cóctel que encendió redes y titulares.

Mientras unos celebran la modernización y el glamour, otros cuestionan la autenticidad de los cambios. Lo cierto es que, como siempre, Victoria’s Secret logró que todos hablen de ella: desde aplausos hasta memes virales, hashtags y debates interminables. Un evento que demuestra que, en el mundo de la moda, el escándalo vende casi tanto como la elegancia.



