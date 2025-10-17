Greeicy sale en defensa de su padre con emotivo mensaje en redes sociales: esto dijo la cantante

Suscríbete a nuestros canales

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, Greeicy Rendón se refirió indirectamente a la situación legal de su padre. Sin mencionar el caso específico, la cantante hizo una firme defensa de los valores inculcados por su familia.

La artista describió a sus familiares como "GRAN[des] ser[es] humano[s]" y destacó que le enseñaron a "trabajar duro, H O N E S T A M E N T E, a nunca pasar por encima de nadie" y a "ser justos con las personas que nos rodean". Aunque reconoció el dolor que atraviesa - "Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas" - afirmó mantener la frente en alto con la conciencia limpia, insinuando su confianza en la inocencia de su padre. Su mensaje concluyó con la frase: "Tiempo al tiempo, espacio a la V E R D A D".

Los cargos y la investigación judicial

La Fiscalía General de Colombia imputó a Luis Alberto Rendón por los delitos de secuestro simple y tortura agravada, cargos que podrían acarrear una condena de hasta 60 años de prisión. Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando la finca de Greeicy Rendón en Llanogrande, Rionegro (Antioquia), fue víctima de un robo donde sustrajeron joyas, objetos de valor y una suma de dinero que, según diferentes medios, oscila entre $1.000 y $1.700 millones de pesos.

La Fiscalía sostiene que, tras el hurto, Luis Alberto Rendón lideró un "plan de justicia por mano propia". Según la investigación, él habría contratado a cinco hombres que retuvieron y agredieron a dos empleados de la finca, a quienes se acusaba de estar involucrados en el robo. Los trabajadores denunciaron haber sido golpeados con un martillo, amenazados con una pistola introducida en su boca y sometidos a asfixia con una manguera para forzar una confesión.

Silencio público y contexto

En el momento de los hechos de 2023, la artista y su pareja, Mike Bahía, se encontraban en Miami asistiendo a los Premios Billboard. Según se ha reportado, fue el mismo Luis Alberto Rendón quien denunció inicialmente el robo ante las autoridades.

Este caso judicial continúa su curso, y la declaración de Greeicy Rendón representa la primera vez que la artista aborda públicamente una situación que ha captado la atención nacional en Colombia.

