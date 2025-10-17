Familia de la actriz Diane Keaton revela la causa de su muerte: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El certificado de defunción de Diane Keaton, obtenido por CNN, establece que la causa oficial de su muerte fue "neumonía bacteriana primaria", sin que se hayan listado otras condiciones significativas como factores contribuyentes. El documento confirma que la actriz falleció el 11 de octubre de 2025 en el Saint John's Health Center de Santa Monica, California.

La familia Keaton emitió un comunicado el 15 de octubre, cuatro días después del deceso, expresando: "La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía". Fuentes cercanas a la familia describieron que su salud "se deterioró repentinamente" y que su muerte "fue tan inesperada", especialmente para alguien con su "fuerza y espíritu".

Respuesta de emergencia y últimos momentos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que recibieron una llamada de asistencia médica a las 8:08 a.m. del sábado 11 de octubre en la residencia de Keaton. Los paramédicos trasladaron a una persona a un hospital, que fue confirmada como la actriz.

Según reveló una fuente a la revista People, en sus últimos meses, Keaton "estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana", que optó por mantener privacidad sobre su estado de salud. Incluso muchos amigos de toda la vida no estaban completamente al tanto de la gravedad de su condición. El certificado de defunción indica que no se realizó autopsia y que la actriz ha sido incinerada.

Legado y homenajes póstumos

La familia Keaton honró la memoria de la actriz destacando las causas que más le importaban: "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Desde su fallecimiento, numerosos colegas y amigos han rendido homenaje a la actriz. El cineasta Woody Allen, quien la dirigió en "Annie Hall" y varias películas más, escribió que "hacía películas para una audiencia de una sola persona, Diane Keaton". Nancy Meyers, quien la dirigió en "Algo pasa con Mary" y otros filmes, la describió como una "actriz brillante que una y otra vez se desnudó para contar nuestras historias".

Diane Keaton deja un legado imborrable en el cine mundial, no solo por sus actuaciones memorables sino también por su estilo único y su compromiso con causas sociales. La confirmación de las causas de su muerte proporciona cierta claridad a sus admiradores mientras el mundo del cine continúa lamentando la pérdida de una verdadera leyenda.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube