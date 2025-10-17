Batalla legal entre Cazzu y Nodal: ¿Quién dice la verdad sobre Inti?

Suscríbete a nuestros canales

La expareja de estrellas de la música, la argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal, ha trasladado sus desacuerdos a los tribunales, protagonizando una mediática disputa legal centrada en el bienestar y los derechos de su hija en común, Inti.

Los últimos meses han estado marcados por tensos dimes y diretes, con el permiso de viaje y la manutención como principales campos de batalla.

Por su parte, la cantante argentina, Julieta Cazzuchelli, rompió el silencio en un pódcast a inicios de septiembre, describiendo el proceso como "doloroso y desgastante".

Cazzu reveló que, a pesar de que "ya va a pasar más de un año", no contaba con el permiso de viaje para llevarse a su hija con ella a sus compromisos laborales. Además, narró un duro encuentro en una mediación con el abogado de Nodal, donde sintió que se le indicaba que el equipo legal de su expareja tenía "el control" sobre ella y su hija, un momento que la hizo sentir vulnerable.

Recientemente, la artista declaró a la prensa en México que había logrado obtener un permiso unilateral para poder viajar con Inti, resolviendo temporalmente la situación.

Mientras tanto, Christian Nodal respondió a las declaraciones mediante un comunicado emitido por su abogado, buscando desmentir las acusaciones. El documento legal afirmó que el cantante "nunca se ha negado a otorgar los permisos" de viaje, incluso cuando las solicitudes se han hecho "sin la anticipación debida".

En un movimiento estratégico, Nodal también comunicó de forma pública su deseo de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para Inti, destacando el "honor" de transmitirle sus raíces.

Medios de comunicación y allegados han reportado que Nodal supuestamente aportaba una suma considerada "humillante" y muy por debajo de los gastos de una madre soltera con los recursos de Cazzu.

Asimismo, en medio de la polémica, han surgido rumores sobre una posible demanda de Cazzu para obtener la custodia absoluta de Inti, motivada por supuestas ausencias de Nodal o incumplimientos económicos.

La batalla legal entre Cazzu y Nodal, aunque centrada en temas comunes en padres separados como viajes y manutención, sigue acaparando titulares.

