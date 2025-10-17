Jim Carrey en negociaciones: este sería el live-action que busca protagonizar

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor Jim Carrey, se encuentra en negociaciones avanzadas para protagonizar el nuevo proyecto cinematográfico de Warner Bros. Pictures, la esperada película live-action de la icónica serie animada de los años 60 de Hanna-Barbera, "Los Supersónicos".

Según informó, The Hollywood Reporter, de concretarse el acuerdo, el actor asumiría el papel de George Supersónico, el despistado y carismático padre de familia que vive entre autos voladores, cintas transportadoras y robots domésticos en el año 2062.

Cabe destacar, que este papel marcaría un potencial regreso del actor a la comedia física y satírica que lo catapultó a la fama, tras sus recientes incursiones como el villano Dr. Robotnik en la franquicia de Sonic the Hedgehog.

El proyecto está tomando forma bajo la dirección de un nombre de peso en la taquilla moderna: Colin Trevorrow, conocido por pilotar la nueva trilogía de Jurassic World. Trevorrow, con su experiencia en la construcción de mundos visualmente ricos y efectos especiales de gran escala, parece el candidato ideal para dar vida a la utopía futurista que "Los Supersónicos" imaginaron en los años 60.

Recordemos que, llevar a "Los Supersónicos" a la pantalla grande en formato de acción real ha sido un sueño de Hollywood durante décadas. El proyecto ha pasado por múltiples manos y fases de desarrollo fallidas, incluyendo intentos ligados a cineastas como Robert Rodriguez y la producción de un piloto televisivo con Robert Zemeckis.

Ahora, con Jim Carrey y Colin Trevorrow al frente, la adaptación parece tener la luz verde definitiva. Las negociaciones con Carrey aún están en curso, pero el entusiasmo de los productores es palpable. Warner Bros. tiene como objetivo iniciar la producción en 2026, buscando un estreno tentativo para finales de 2027.

