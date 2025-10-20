¿Carlos Santana se fue en contra de Bad Bunny? Esto dijo el artista sobre el puertorriqueño

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, publicaciones virales en redes sociales atribuyeron al guitarrista mexicoestadounidense Carlos Santana comentarios críticos hacia la participación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. Los rumores, que resultaron ser completamente falsos, incluían declaraciones inventadas que supuestamente criticaban la elección artística y el estilo personal de Bad Bunny.

Estas publicaciones falsas llegaron a citar textualmente a Santana con frases que nunca pronunció, como: “¿Traes a un hombre con vestido a la Super Bowl? Entonces no lo llames fútbol, llámalo un circo”. La rápida difusión de estos contenidos motivó que el artista y su equipo salieran al paso de manera contundente para aclarar la situación y dejar patente su postura de apoyo al cantante puertorriqueño.

La Aclaración Pública de Santana

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Carlos Santana no solo desmintió las declaraciones atribuidas, sino que aprovechó la plataforma para expresar su admiración y solidaridad con Bad Bunny. El músico de 78 años fue claro y directo en su comunicado:

“Vivimos un momento de miedo, división, separación, superioridad e inferioridad. El miedo es el sabor justo ahora. Miedo es lo que motiva a la gente ignorante a poner palabras en mi boca, diciendo que yo no quería que Bad Bunny estuviese en el Super Bowl. Nunca dije eso, ni lo diría”.

Santana enfatizó que su corazón está “en total armonía” con el artista boricua y celebró su éxito y logros fenomenales. Incluso reveló ser fan de su música, confesando: “No puedo dejar de tocar su canción ‘Monaco’ — hay algo realmente mágico en ella”.

La Inteligencia Artificial como Fuente de Desinformación

Michael Vrionis, manager de Carlos Santana, identificó a la inteligencia artificial (IA) como la principal culpable de la creación y difusión de estos rumbres falsos. Señaló que esta tecnología ha acelerado la propagación de la desinformación, haciendo más difícil que la verdad logre abrirse paso entre el ruido digital. Vrionis hizo un llamado público a la precaución: “No confíen en publicaciones aleatorias o no verificadas — incluso medios bien intencionados pueden confundirse”.

Un Apoyo en Medio de la Controversia Política

La designación de Bad Bunny como cabeza de cartel del medio tiempo del Super Bowl no ha estado exenta de polémica, atrayendo críticas particularmente de figuras y grupos conservadores. El propio presidente Donald Trump calificó la decisión como “absolutamente ridícula”.

En este contexto cargado de divisiones, la voz de Santana se alza con un mensaje de unidad y propósito artístico. “Felicitó y celebro el éxito de Bad Bunny y su posición en este momento con el mundo y con el Super Bowl”, expresó el guitarrista, añadiendo que comparte el objetivo de “utilizar el arte para complementar y acercar al mundo a la armonía y la unidad”. Con esta declaración, Santana no solo apoya a un colega artista, sino que también rechaza las narrativas de división que han rodeado este evento.

