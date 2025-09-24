Antes y después de celebridades trans: sin duda tomaron una nueva identidad

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del espectáculo, pocos cambios generan tanto revuelo como los que transforman por completo la imagen de una celebridad. Desde rostros que todos creíamos conocer hasta versiones actuales que parecen irreconocibles, prepárate para descubrir los cambios más sorprendentes que Hollywood y la farándula internacional no podían ocultar.

Elliot Page: De rostro tierno a estrella con nueva identidad

Elliot Page pasó de ser la joven estrella de Juno, conocida por su mirada ingenua y dulce, a convertirse en un hombre trans, la transición no solo cambió su apariencia física, sino que impactó directamente la forma en que Hollywood lo percibe, generando titulares en todo el mundo.

Los cambios visibles en su rostro, corte de cabello, y su porte masculino marcaron un antes y después radical. Para los fans fue un shock inicial, pero rápidamente se convirtió en tema viral en redes sociales, donde cada nueva aparición era analizada al detalle por su transformación sorprendente.

Tommy Dorfman: la metamorfosis que confundió a los seguidores

La actriz de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman, tomó por sorpresa a la audiencia cuando reveló que había comenzado a vivir como mujer trans, del joven actor con apariencia masculina al estilo elegante y femenino que la caracteriza hoy.

Michaela Jaé Rodríguez: de estrella emergente a reina de la pantalla

Michaela Jaé Rodríguez, protagonista de Pose, dio un golpe visual impresionante con su transición. Antes era conocida por su presencia escénica poderosa, pero con su identidad femenina plenamente asumida, su transformación física y estilística sorprendió a todos.

Sus seguidores no solo notaron cambios en el rostro y la figura, sino también en su estilo, actitud y manera de expresarse frente a la cámara. Cada aparición pública es un recordatorio del antes y después radical que dejó al mundo impactado.

Caitlyn Jenner: de héroe olímpico a icono mediático trans

Quizá una de las transformaciones más comentadas de la historia reciente de la farándula. Caitlyn Jenner pasó de ser Bruce Jenner, medallista olímpico y figura de reality shows, a convertirse en una mujer trans cuyo cambio físico fue escandalosamente notorio.

El antes y después no solo incluyó modificaciones físicas drásticas, sino que también alteró completamente su presencia mediática: de atleta musculoso a figura glamorosa que apareció en portadas de revistas y programas de televisión, provocando un choque entre admiración y polémica.

Chaz Bono: del adolescente mediático a hombre trans de apariencia imponente

Hijo de Sonny y Cher, Chaz Bono sorprendió al revelar su identidad masculina trans. Su cambio físico fue impactante: de rostro juvenil y delicado a figura masculina marcada, con voz y porte que contrastaban con su imagen inicial.

Las fotos comparativas muestran un cambio radical que desató reacciones de asombro y curiosidad, convirtiendo su transición en uno de los casos más mediáticos del entretenimiento estadounidense.

Zaya Wade: la joven que revolucionó la adolescencia con su cambio

Zaya Wade, hija de Dwyane Wade, tomó por sorpresa al mundo al asumir su identidad femenina siendo aún adolescente. Su cambio físico y estilístico dejó boquiabiertos a muchos: de niño con rasgos tiernos a joven elegante y femenina que desafió expectativas.

Su metamorfosis fue tan impactante que cada aparición pública generó titulares y un seguimiento constante en redes sociales, donde los internautas no paraban de comparar el antes y después de la joven estrella en ciernes.

Lana y Lilly Wachowski: de visionarios detrás de Matrix a iconos trans

Las hermanas Wachowski sorprendieron a Hollywood al hacer pública su identidad femenina tras años de éxito en el cine. La diferencia entre el antes y el después no pasó desapercibida: del rostro masculino y atlético de los directores originales, a la figura femenina y elegante que hoy poseen, causando comentarios y asombro global.

Los cambios no solo fueron físicos, sino también estilísticos, y cada aparición en eventos de cine resaltaba la transformación radical que ambas vivieron frente a los ojos del mundo.

Hunter Schafer: la modelo que redefinió su imagen

Hunter Schafer, de Euphoria, dejó impactados a todos al pasar de adolescente de rasgos delicados a mujer trans con un estilo sofisticado y presencia arrolladora en la moda.

El antes y después mostró un cambio radical no solo en la forma del rostro y el cuerpo, sino también en la manera de expresarse frente a la cámara, consolidando su lugar como ícono visual trans en Hollywood.

Andreja Pejić: de modelo andrógina a mujer trans impresionante

Andreja Pejić impactó al mundo de la moda al transformarse de figura andrógina a mujer trans reconocida. Sus fotos del antes y después muestran un cambio impresionante: rostro más femenino, curvas acentuadas y un estilo que rompió con su identidad previa.

Cada aparición en pasarelas y revistas dejó claro que su metamorfosis fue total y radical, generando admiración y sorpresa en la industria.

Candis Cayne: la pionera que sorprendió a la televisión

Candis Cayne, conocida por Dirty Sexy Money, fue una de las primeras actrices trans en aparecer en horario estelar en EE.UU. Su antes y después fue impactante: de joven con rasgos masculinos a mujer trans con porte elegante y presencia imponente.

El contraste entre sus fotos de juventud y su apariencia actual dejó a la audiencia sorprendida, consolidándola como un referente mediático trans que desafió los estándares de Hollywood.

Hari Nef: de rostro juvenil a estrella trans en la moda y la actuación

Hari Nef sorprendió al mundo con su transición, pasando de joven con rasgos masculinos a mujer trans estilizada y sofisticada. Su antes y después fue comentado en revistas y redes sociales por el cambio radical en su rostro, cuerpo y estilo.

Cada aparición pública reforzó la percepción de que su transformación había sido impresionante, generando asombro y consolidándola como una de las celebridades trans más mediáticas y visualmente impactantes.

