Las estrategias de Beéle para posicionarse este 2025: sus colaboraciones más destacadas del año

El 2025 se está calentando para los fans del pop y la música urbana. Recientemente, el cantante colombiano, Beéle compartió un video junto a Shakira que despertó las especulaciones sobre una posible colaboración. La grabación los muestra compartiendo risas y bailando en un estudio de grabación, dejando entrever que algo grande podría estar gestándose entre estas dos estrellas barranquilleras.

La posibilidad nos hace repasar algunas de las colaboraciones más recientes del artista y el auge que han tenido y esta lista comienza con Hiekka

¡Tercer Número Uno con "Hiekka"!

Beéle ha logrado su tercer número uno en la lista de LOS40 con la canción "Hiekka", una colaboración con Nicky Jam que ha arrasado en las listas de éxitos. La canción, que combina el estilo clásico de Nicky Jam con la frescura de Beéle, ha sido calificada como el último gran éxito del verano de 2025.

En plataformas digitales, el éxito no ha sido menor: Hiekka ya supera los 100 millones de reproducciones en Spotify, ubicándose entre los temas más escuchados del año. Su ritmo afrobeat con tintes tropicales, sumado a la combinación de voces entre el ícono urbano Nicky Jam y la joven promesa Beéle, le ha dado una fuerza imparable en streaming y redes sociales.

"Mi Refe" con Ovy on the Drums

El tema se convirtió en parte esencial del álbum BORONDO y escaló con fuerza en las listas hasta alcanzar el número uno de LOS40 en solo nueve semanas. Con una propuesta fresca y arriesgada, la canción se aleja de los moldes tradicionales del género urbano y apuesta por un sonido que mezcla sensibilidad y fuerza.

La colaboración no es casualidad: Beéle y Ovy ya habían trabajado juntos en proyectos anteriores, pero con “Mi Refe” elevaron su química artística a otro nivel. La canción habla de un amor real que desafía las críticas externas, transmitiendo un mensaje directo y emocional que conectó con sus seguidores. Medios especializados la han catalogado como parte de una “trilogía musical” del cantante, junto a “Frente al mar” e “I Miss You”.

"Volver" con Marc Anthony y Piso 21

Marc Anthony se juntó con los colombianos de Piso 21 y Beéle para darle vida a “Volver”. La canción no tardó en captar la atención del público, que celebró la unión de un ícono consagrado con nuevas voces del pop urbano.

El éxito fue tan grande que poco después se lanzó una segunda versión, “Volver – La Salsa”, donde Marc Anthony llevó el tema a su territorio natural. Con arreglos de metales, percusión y la cadencia característica del género, la canción mutó en un clásico de pista de baile sin perder su esencia original. Así, Piso 21 y Beéle lograron proyectarse en otro escenario musical, mientras Marc Anthony reafirmó por qué sigue siendo la máxima referencia de la salsa en el mundo.

"Arena" con Carla Morrison

La canción, incluida en su álbum BORONDO, combina el ritmo urbano latino con toques de afropop y busca crear una atmósfera íntima y cinematográfica. Lo innovador de este sencillo es cómo las voces de ambos artistas dialogan entre sí, generando un juego vocal que permite apreciar cada línea de manera independiente, pero que al fusionarse ofrece un efecto poderoso y emotivo.

La creación de “Arena” tuvo un proceso global: mientras Carla Morrison desarrollaba su parte desde París, Beéle trabajaba en su verso desde San Andrés. El resultado es un tema cargado de pasión y sensibilidad, evocando imágenes como un atardecer en la playa donde los sentimientos fluyen sin reservas. Desde su lanzamiento, el sencillo se ha posicionado como uno de los más escuchados del álbum.

