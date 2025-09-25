Elena Rose grabó "el Tiny Desk más cool": mira el video que conmovió a sus fans

La criolla cantó para pequeños y les llevó alegría.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:01 am

La cantante venezolana Elena Rose, decidió visitar las instalaciones del Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón de Santiago de Chile, para realizar una serie de actividades y promocionar su música. Este Instituto, funciona como centro de rehabilitación que atiende a niños y jóvenes con discapacidad física. 

“Sentí que estaba en el tiny desk más cool del mundo”, comentó la artista en un video publicado en sus historias de Instagram.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver que Elena Rose cantó su éxito "Me lo merezco" junto a los niños y compartió un momento especial lleno de música y esperanza.

Cabe destacar, que este instituto ofrece rehabilitación integral para sus pacientes, tratando patologías como:

  • Parálisis cerebral
  • Lesiones medulares
  • Amputaciones
  • Enfermedades neuromusculares
  • Artritis idiopática juvenil

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
tecnologia
Amazon
Estados Unidos
Jueves 25 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América