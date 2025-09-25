Elena Rose grabó "el Tiny Desk más cool": mira el video que conmovió a sus fans

Suscríbete a nuestros canales

La cantante venezolana Elena Rose, decidió visitar las instalaciones del Instituto de Rehabilitación Infantil Teletón de Santiago de Chile, para realizar una serie de actividades y promocionar su música. Este Instituto, funciona como centro de rehabilitación que atiende a niños y jóvenes con discapacidad física.

“Sentí que estaba en el tiny desk más cool del mundo”, comentó la artista en un video publicado en sus historias de Instagram.

En el video compartido en redes sociales, se puede ver que Elena Rose cantó su éxito "Me lo merezco" junto a los niños y compartió un momento especial lleno de música y esperanza.

Cabe destacar, que este instituto ofrece rehabilitación integral para sus pacientes, tratando patologías como:

Parálisis cerebral

Lesiones medulares

Amputaciones

Enfermedades neuromusculares

Artritis idiopática juvenil

