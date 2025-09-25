La icónica serie de “Guardianes de la Bahía” regresa a la televisión: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La mítica serie que definió una era playera está oficialmente de regreso. Fox anunció este martes la producción de un reinicio de "Guardianes de la Bahía" (Baywatch), con el objetivo de estrenar una temporada de 12 episodios durante la temporada televisiva 2026-2027. El proyecto, una coproducción entre Fox Entertainment y Fremantle, busca capturar la esencia del fenómeno original que cautivó a audiencias globales por más de una década.

La mente creativa detrás de la nueva adaptación

La responsabilidad de liderar este ambicioso reinicio recae en Matt Nix, conocido por ser el creador de series como "Burn Notice" y "The Gifted". Nix fungirá como el productor, guionista y director a cargo, asegurando una visión moderna para la franquicia. Para garantizar la fidelidad al espíritu de la serie original, los creadores Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz se reintegran al proyecto como productores ejecutivos, junto con Dante Di Loreto. Esta combinación de talento nuevo y fundacional es la apuesta de Fox para un relanzamiento exitoso.

El legado de un ícono que prepara su regreso

Michael Thorn, presidente de Fox Television Network, destacó en un comunicado el impacto cultural de la serie: "En su primera temporada, 'Baywatch' definió toda una era en la vida playera y elevó a los socorristas a la categoría de íconos. Ahora, con nuestros socios en Fremantle, este gigante televisivo está listo para un regreso moderno". La serie original, emitida entre 1989 y 2001, se centraba en la vida profesional y personal de un equipo de socorristas en las playas de Los Ángeles y se convirtió en una de las más vistas a nivel mundial, gracias a un elenco que incluía a David Hasselhoff, Pamela Anderson y Yasmine Bleeth.

Expectativas y próximos pasos

Aunque la cadena ha dado luz verde al proyecto, el elenco que dará vida a la nueva generación de socorristas aún no ha sido anunciado. La expectativa gira en torno a si la nueva versión podrá honrar el legado de la franquicia, que incluye series derivadas como "Baywatch Nights" y "Baywatch Hawaii", además de una adaptación cinematográfica en 2017. Por ahora, los fanáticos pueden esperar con ansias el regreso del drama playero, las aventuras y, por supuesto, los icónicos trajes de baño rojos, listos para correr de nuevo en cámara lenta.

