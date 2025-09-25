Dawson’s Creek vuelve a escena: el motivo oculto detrás del reencuentro que nadie esperaba

Suscríbete a nuestros canales

Lo que muchos pensaban sería un simple evento para recordar viejos tiempos terminó revelando una verdad conmovedora. El elenco de Dawson’s Creek se reunió en Nueva York para interpretar en vivo el piloto que los lanzó a la fama, pero el verdadero motivo era recaudar fondos y enviar un mensaje de apoyo a uno de sus miembros más queridos, quien atraviesa un complicado tratamiento médico que lo ha mantenido lejos de los reflectores.

Broadway como escenario del drama

El 22 de septiembre de 2025, el Richard Rodgers Theatre se convirtió en un templo de nostalgia. Las butacas estaban llenas de fans que no podían creer lo que veían: Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson y Busy Philipps, junto a varios integrantes del reparto original, compartiendo escenario como si el tiempo no hubiera pasado.

El gran ausente y su mensaje desgarrador

La ausencia más notoria fue la del rostro principal de la serie, James Van Der Beek.

A inicios de este año, el actor reveló que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal, un golpe que lo obligó a suspender compromisos profesionales y priorizar su salud. Desde entonces, Van Der Beek se ha sometido a tratamientos intensivos que lo han mantenido alejado de la vida pública, motivado a esto no pudo estar presente, pero envió un video en el que agradeció entre lágrimas el apoyo de sus colegas y seguidores. El público, conmovido, lo despidió con un aplauso de pie en su honor.

Es por ello que, con la intención de acompañarlo en esta lucha y al mismo tiempo recaudar fondos para la organización F Cancer, sus compañeros decidieron reunirse.

La sorpresa que nadie vio venir

Cuando todos pensaban que el vacío en el rol protagónico sería imposible de llenar, apareció un invitado de lujo: Lin-Manuel Miranda. El creador de Hamilton tomó el micrófono y se metió en la piel del personaje principal, desatando una ovación que se extendió por varios minutos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube