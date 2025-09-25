De un rotundo "no" a las negociaciones: ¿Adele en el Super Bowl 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar, que la famosa cantante británica Adele, se encuentra en supuestas negociaciones para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en febrero de 2026 en Santa Clara, California, según informó el medio Page Six.

Cabe destacar, que la cantante ha mostrado un cambio en relación al evento deportivo, debido a su relación con el agente deportivo Rich Paul y porque asistió al Super Bowl de 2024 para ver a su colega, la cantante Rihanna.

Recordemos que en el 2016, la NFL y Pepsi se acercaron a Adele para que protagonizara el espectáculo de medio tiempo del 2017. Sin embargo, la artista rechazó la oferta públicamente durante un concierto, argumentando que "ese show no es sobre música" y que ella no baila ni hace grandes producciones.

Ahora, de acuerdo con diversos medios internacionales, la artista de 37 años, ha sido contactada por los organizadores del evento, lo que ha derivado en diversas conversaciones. Sin embargo, hasta el momento las negociaciones no han pasado más allá de la etapa de conversaciones y aún no hay comunicado oficial.

“Adele ha sido contactada para tocar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, pero no ha sido contratada para tocar en el show”, informó Page Six.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube