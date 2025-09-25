Venezuela se hace escuchar en Premios Juventud 2025: ¿Dónde ver la gala y quiénes van por el reconocimiento?

Suscríbete a nuestros canales

La edición 2025 de los Premios Juventud promete una noche emocionante para la música latina, en esta ocasión la fiesta se muda a Panamá, al Figali Convention Center y se transmitirá en vivo por las señales tradicionales de TelevisaUnivision y por la plataforma ViX, lo que significa que los fanáticos en América Latina podrán seguir la alfombra y la ceremonia desde múltiples dispositivos. Si eres venezolano y quieres saber quiénes están en la lista y cómo sintonizar aquí tienes todo lo que necesitas saber:

Dónde y cómo ver la gala

Las señales de Univision, UniMás y Galavisión, transmitirán todo el evento en vivo y además la ceremonia estará disponible por streaming en ViX.

En Venezuela la transmisión oficial está disponible a través de la señal de Univisión en los paquetes de cable satelital y proveedores locales por ejemplo SimpleTV o InterCable, También puedes ver la cobertura completa por ViX, asimismo, la web de Univisión desde ya está ofreciendo un conteo regresivo para disfrutar de los Premios Juventud, asi que puedes estar atento a ese portal.

¿Quiénes son los venezolanos nominados?

La presencia criolla en la edición 2025 es notable, varios nombres venezolanos aparecen en la extensa lista de nominados. Entre los más destacados:

Danny Ocean: Líder entre los venezolanos

Figura con seis nominaciones que incluyen categorías como Mejor Canción Pop/Rhythmic (“Ley Universal”), Mejor Canción Pop/Urbano (“Priti”), Mejor Álbum Pop (“Reflexa”), Afrobeat Latino, y otras.

Mau y Ricky

Nominados como dúo (Grupo o Dúo Favorito) y con candidaturas por su producción/pop (incluye nominación por “Hotel Caracas” y por la canción “Samaná”, junto a Danny Ocean).

Rawayana

Grupo venezolano con varias menciones (Grupo o Dúo Favorito; Tropical Mix por “La Culpa” con Kany García; Mejor Álbum Tropical por Astropical en colaboración con Bomba Estéreo).

Alleh & Yorghaki

El dúo aparece en la lista de nominados de la nueva generación; representan la escena urbana/alternativa criolla.

Elena Rose

La cantautora de origen venezolano aparece nominada por su colaboración (“Orión” con Boza).

Daniel Elbittar

El actor venezolano figura en categorías vinculadas a actuación/entretenimiento (por ejemplo, “Me Enamoran”).

Óscar Alejandro

Creador venezolano (YouTuber/creator) nombrado en ategorías de creators (#ModoAvión).

Cómo apoyar a tu gente

Para votar o enterarte de listas oficiales y resultados en tiempo real sigue las cuentas oficiales de Premios Juventud y Univision en redes sociales donde suelen publicar el minuto a minuto y enlaces al live blog.

Estos venezolanos llegan con candidaturas que muestran la diversidad musical del país: pop, urbano, fusión tropical y creación digital. Será una noche para celebrar y para que los fans venezolanos hagan sentir su apoyo en la transmisión y en las votaciones. Sintoniza Univision o ViX, arma tu quiniela criolla y prepárate para la alfombra.

