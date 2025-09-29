Leonardo DiCaprio revela la terrible advertencia de un agente: Nunca te van a contratar

Suscríbete a nuestros canales

Leonardo DiCaprio, una de las caras más reconocibles del cine durante los últimos treinta años, ha revelado un secreto que pudo cambiar la historia de Hollywood. En una entrevista en el pódcast New Heights de los hermanos Travis y Jason Kelce, el actor confesó que, cuando era un niño de 12 años intentando abrirse paso en la industria, su primer agente le instó a cambiar su nombre por considerarlo "demasiado étnico". La propuesta concreta era que Leonardo Wilhelm DiCaprio se convirtiera en "Lenny Williams", un nombre que, según el representante, le daría más oportunidades de trabajo.

"Nunca te van a contratar"

Con la naturalidad que da la distancia y el éxito, DiCaprio rememoró el incómodo momento. "Por fin conseguí un agente. Me dijeron: 'Tu nombre es demasiado étnico'", relató el intérprete. Ante la confusión del pequeño Leo, que preguntó "¿Qué quieres decir? ¿Es Leonardo DiCaprio?", la respuesta del agente fue fría y directa: "No, demasiado étnico. Nunca te van a contratar. Tu nuevo nombre es Lenny Williams". El agente justificó el nombre explicando que habían tomado su segundo nombre, Wilhelm, y lo habían "rehecho".

La historia, sin embargo, tuvo un final feliz gracias a la intervención de George DiCaprio, el padre del actor. Al ver una foto de su hijo con el nuevo nombre artístico, "Lenny Williams", su reacción fue instantánea e inapelable. "La rompió y dijo: 'Por encima de mi cadáver'", recordó el actor con una sonrisa.

Benicio del Toro, quien también estaba en el pódcast para promocionar su película conjunta, "Una batalla tras otra" se unió a la anécdota de DiCaprio. El actor puertorriqueño contó que él vivió una experiencia casi idéntica al inicio de su carrera: "Me dijeron lo mismo. 'Eres Benny Del'".

De Lenny a Leonardo

Leonardo DiCaprio es hoy un nombre sinónimo de prestigio y taquilla, con seis nominaciones al Oscar y una estatuilla ganadora por El renacido en 2016. Su filmografía, que incluye títulos icónicos como Titanic, El lobo de Wall Street y Origen, es la prueba definitiva de que su nombre real fue la mejor decisión comercial para el actor.

