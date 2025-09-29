Un adiós inesperado: autoridades investigan la repentina muerte de una exreina de belleza

Suscríbete a nuestros canales

La repentina muerte de Tyra Spaulding, exfinalista de Miss Universo Jamaica 2023, ha dejado a la isla conmocionada. La joven de 26 años fue hallada sin vida en su residencia el pasado 23 de septiembre, las circunstancias sugieren una investigación más exhaustiva.

Una promesa de la belleza y el modelaje

Spaulding había logrado reconocimiento tras su paso por el certamen nacional, donde cautivó al público con su porte elegante y carisma. Además de su faceta en pasarelas, se formó como contadora y mantenía una activa presencia digital, compartiendo fragmentos de su vida diaria y reflexiones con sus seguidores. Su carrera estaba en ascenso y parecía tener un futuro brillante por delante.

Señales de alarma en sus redes sociales

En semanas recientes, Tyra compartió videos en los que habló abiertamente sobre sus batallas internas. Allí relató haber dejado su empleo formal y cómo ese cambio impactó su estabilidad emocional.

Una causa que aún no está confirmada

Aunque la policía maneja la hipótesis de un posible suicidio, los resultados oficiales del forense aún no han sido revelados. Versiones periodísticas locales aseguran que fue hallada colgada en su apartamento, pero hasta ahora no existe un comunicado definitivo que lo confirme. Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras la familia pide respeto en medio de su duelo.

Reacciones y un duelo colectivo

La organización Miss Universo Jamaica expresó en redes sociales que Tyra era “una luz radiante y un espíritu bondadoso que iluminaba cada lugar que pisaba”. A estas palabras se sumaron las de seguidores, excompañeras de certamen y amigos cercanos, que recordaron su autenticidad y la valentía con la que habló de su fragilidad emocional.

