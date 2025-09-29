¿Un fiasco total? La controversial declaración de un ex participante de “La Casa de los Famosos México”

Suscríbete a nuestros canales

Adrián Marcelo, el conductor regiomontano cuya salida de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue uno de los momentos más controvertidos del programa, ha lanzado una crítica demoledora contra la tercera edición. A través de su cuenta de X, el creador de contenido calificó el reality de 2025 como un "fracaso rotundo", citando "perfiles muy grises", "falta de presupuesto" y "panelistas insignificantes" como las principales causas de su supuesto declive.

¿Por qué la tercera temporada "no engancha"?

En una serie de publicaciones, Marcelo detalló su descontento. Argumentó que el programa perdió frescura y que los conflictos entre los famosos parecen forzados, convirtiendo el formato en algo predecible. Su crítica más contundente fue dirigida a la motivación de los participantes: "Mientras los integrantes entren a esa casa a buscar trabajo y no a ofrecer entretenimiento, seguirán llamando la atención solo de señoras y homosexuales (audiencia tradicional del reality), no de todo el país". Aseguró que, a diferencia de ediciones pasadas, esta temporada no ha logrado generar la conversación, polémicas y debates que caracterizaron al programa en el pasado.

La respuesta del público

Las declaraciones de Marcelo desataron un inmediato debate en redes sociales. Muchos usuarios no dudaron en recordarle su propia y turbia historia en el programa. "El cagadero que hiciste la temporada pasada perdurará en la historia de la televisión", "Todos traen miedo de que los funen como a ti" y "Todos tienen miedo sin saber que a pesar de la funa fuiste el verdadero ganador de esa casa", son algunos de los comentarios que se leen en su publicación. Esta reacción sugiere que los seguidores creen que el bajo perfil de los concursantes actuales es una reacción al miedo de sufrir las consecuencias que él vivió.

¿Víctima o villano?

Ante las reacciones, el regiomontano salió a defender su postura y legado. Negó ser el culpable del supuesto fracaso y lanzó una provocadora idea: "No deberían tener miedo de que les pase lo que a mí, al contrario, deberían buscar a toda costa hacer un 'Adrián Marcelo'”. Aseguró que su polémica participación, lejos de perjudicarlo, lo benefició: "Imagínate que se habló más de mí esta temporada que del 80% de los integrantes de esa casa. A mí no me funaron, me hicieron más famoso y exponenciaron mis fuentes de trabajo".

Su salida de la temporada 2 sigue siendo recordada por sus enfrentamientos con Gala Montes y una controversial salida anunciada por 'La Jefa' sin despedirse, tras comentarios misóginos y acusaciones de amenazas a Arath de la Torre que incluso llevaron a que anunciantes retiraran su apoyo al programa.

