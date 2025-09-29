Patito Feo: el reencuentro de Brenda Asnicar y Gastón Soffritti que revivió la nostalgia de la novela

Suscríbete a nuestros canales

El universo de Patito Feo, la popular telenovela juvenil de finales de los 2000, está viviendo un nuevo auge. Brenda Asnicar (Antonella) y Gastón Soffritti (Mateo) se reencontraron para un video divertido que simula un encuentro casual. El clip culmina con Soffritti cocinando una tortilla para Asnicar, un guiño a la serie que el actor argentino ha estado subiendo a sus redes sociales en los últimos meses, en la que muestra sus habilidades culinarias.

El segundo encuentro

Este divertido guiño no es el encuentro más reciente de los actores. Durante el programa de streaming "Había que decirlo" de eltrece compartieron una entrevista juntos, en la que Brenda Asnicar confesó en vivo: "Mi primer beso televisivo fue contigo". Sin filtros, la actriz y cantante fue un paso más allá y le preguntó a su expareja en la ficción: "¿Me das otro?". La propuesta tomó por sorpresa a Soffritti, quien incómodo respondió: "No, ¿qué querés? ¿que me mate mi novia?". Ante la negativa, una Brenda entre avergonzada y justificativa aclaró: "Chicos, no, no, yo no sabía que tenías novia. Pido perdón. Pido perdón públicamente", poniendo fin a un momento que se volvió viral en las redes.

Una carrera de versatilidad y éxito internacional

El nombre de Brenda Asnicar es sinónimo de versatilidad en la industria del entretenimiento argentino. Con una carrera que abarca la actuación, la música y la conducción, se mantiene como una figura relevante de la cultura pop latinoamericana. Su irrupción masiva se dio con el rol de la antagonista Antonella Lamas Bernardi en Patito Feo, un personaje que le valió reconocimiento internacional y la consolidó como un ídolo adolescente. Tras el éxito de la serie, sumó participaciones en producciones como Sueña conmigo, Los Únicos y incluso incursionó en el mercado hispano de Estados Unidos con la novela Corazón Valiente de Telemundo.

El fenómeno 'Patito Feo' y otros reencuentros

Patito Feo fue un auténtico fenómeno regional entre 2007 y 2009 que traspasó fronteras, llegando a conquistar audiencias en Latinoamérica y Europa. La historia de Patito (interpretada por Laura Esquivel) y Antonella, dos polos opuestos que representaban la autenticidad y la apariencia, atrapó a millones de televidentes. Recientemente, Asnicar también tuvo un emotivo reencuentro con su "rival" en la ficción, Laura Esquivel, en el mismo programa que conduce, "Había que decirlo", donde recordaron anécdotas y cantaron juntas, desatando una ola de nostalgia entre los fans.

El legado que perdura

A pesar de que ninguna de las protagonistas originales formará parte del regreso de Patito Feo en su versión teatral, el interés del público por sus historias y reencuentros demuestra que la magia de la ficción original "sigue más viva que nunca y que trasciende generaciones".

