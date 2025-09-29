¡Orgullo latino en el Super Bowl! Los seis artistas que han brillado en el show de medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl es el partido de campeonato que cada año determina al campeón de la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Sin embargo, más allá de lo deportivo, este evento es considerado un fenómeno económico y cultural en el país, debido a su gran impacto y notoriedad.

Para nadie es un secreto que este juego se ha hecho famoso por su espectáculo de medio tiempo, que incluye actuaciones de artistas de fama mundial y es uno de los eventos más vistos en la televisión, según varios reportes. Además, gracias a este evento la música latina ha pasado de ser un acto de nicho a una fuerza imparable que define el espectáculo.

Históricamente, el evento ha reflejado el cambio demográfico y cultural de Estados Unidos. Si bien el anuncio del puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LX en 2026 marca un hito monumental, su ascenso es la culminación de un camino que figuras icónicas abrieron desde hace décadas.

Artistas latinos que han estado en el Super Bowl

La leyenda cubano-americana Gloria Estefan fue la responsable de llevar el ritmo latino por primera vez al corazón de la NFL, en 1992 (Super Bowl XXVI), se presentó como parte del show temático "Winter Magic" con su banda, Miami Sound Machine, siendo una de las primeras figuras latinas en un escenario principal. Además, se ´presentó en dos ocasiones más:

1995 (Super Bowl XXIX): Regresó junto a Miami Sound Machine y el trompetista cubano Arturo Sandoval , en un show con temática de Indiana Jones .

Regresó junto a Miami Sound Machine y el trompetista cubano , en un con temática de . 1999 (Super Bowl XXXIII): Volvió a co-encabezar el Halftime Show junto a Stevie Wonder, consolidando su estatus como la primera gran estrella latina del espectáculo.

En el año 2000 (Super Bowl XXXIV): La estrella ecuatoriano-americana Christina Aguilera y el español Enrique Iglesias co-encabezaron el espectáculo junto a Phil Collins y Toni Braxton.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 de Shakira (Colombia) y Jennifer Lopez (JLo) (ascendencia puertorriqueña), fue bien recibido debido a que ambas se convirtieron en las primeras artistas latinas en co-encabezar el evento. Su show de 14 minutos no solo fue un éxito de audiencia, sino un espectáculo vibrante cargado de simbolismo y orgullo latino.

En el año 2011 (Super Bowl XLV): Taboo, el rapero de ascendencia mexicana, también se subió al escenario con su grupo, The Black Eyed Peas.

Una mención especial merece el artista de origen puertorriqueño Bruno Mars, quien no solo fue artista principal en 2014, sino que regresó como invitado estelar en 2016. Su estilo funk y su energía innegable lo han convertido en uno de los artistas con más apariciones en la historia reciente del show.

El anuncio de que Bad Bunny encabezará el show en 2026 es la mayor prueba del poder global de la música urbana latina. Además, el "Conejo Malo" será el primer artista de música urbana que protagonice en solitario el evento, llevando el reguetón y el trap al escenario más codiciado de la cultura pop.

Otros artistas latinos en el show

Otros artistas latinos que han participado en momentos clave del evento son:

Marc Anthony (Cantó el Himno Nacional).

Demi Lovato (Cantó el Himno Nacional).

Arturo Sandoval (Trompetista cubano, actuó en 1995).

Emme Muñiz (Hija de JLo, participó en el show de 2020).

Gustavo Dudamel (Director de orquesta venezolano, participó en 2016).

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube