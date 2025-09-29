Chepa Candela: El Don Omar pide un cese a las especulaciones…qué pasó

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Jelou, jelou… queridillas y queridillos!!!... ¡¡¡Feliz inicio de semana!!!... Aquí me tienen, ¡como un clavel!, puntual a mi cita diaria, para batirles lo más calientico del mundillo farandulero de aquí, de allá y más acullá, en donde nunca de los jamases falta tela para cortar…

Hotel Gran Cacique Maiquetía

Pero como para luego es tarde, arranco con el cotilleo contándoles que quedé afocada con la inauguración del HOTEL GRAN CACIQUE MAIQUETÍA, recinto que abrió sus puertas el pasado viernes 26 de septiembre en el Estado La Guaira, con la exclusiva asistencia de la crema y nata del mundo artístico, publicitario y del gremio hotelero… Los responsables de esta infraestructura botaron la casa por la ventana, mostrando las instalaciones del hotel cinco estrellas, y recibiendo con bombos y platillos a figuras como: Gizel Mobayed, Anmarie Camacho, Andreina Castro, Adrián Lara, Vanessa Alaimo, Mandi Meza, Arán One, Rosmery Marval, Gustavo Elis, Jheisson Rodríguez, Nieves Soteldo, Ana Elena Erazo, Melissa Rauseo, María Alexandra Bastidas, Aigil Gómez, William Guzmán, y una larga lista de selectas figuras que quedaron con la “jeta espernancá” cuando vieron lo lujoso que es el ya mencionado edificio de ocho pisos… Con música en vivo, anillos de seguridad, personal calificado para soltar el yoyo y contar qué es lo que ofrece este recinto ubicado en pleno corazón del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los artistas antes mencionados se disfrutaron de cabo a rabo el “merequetengue” que orquestó Luis Semprún (Gerente General del HGCM); “tuttos” brindaron a la salud de este espacio y más de uno comenzó a mover cielo y tierra para ver si los dejan dormir “gratis” en semejante lugar, porque no es por nada, quedarse instalado en el Hotel Gran Cacique Maiquetía es una experiencia que el que la vive queda con ganas de más, porque el perímetro ofrece (agárrense bien y atáquense de la envidia): salones de eventos y convenciones, gimnasio de última generación, spa, sauna, peluquería, dos pisos de estacionamiento privado con capacidad de 308 puestos, vista a las pistas de aterrizaje, restaurantes, cafeterías, piscina, 311 habitaciones de lujo, atención de 24 horas, y conexión directa al aeropuerto internacional… ¡Una pelusa!... ¡Así que ya saben!... Si quieren formar parte de esta abrumadora experiencia, bájense de la mula y gocen lo suyo…

Don Omar

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el equipo de producción de DON OMAR desmintió la ola de rumores que se desató con relación al supuesto retiro del artista; bola que comenzó a rodar la semana pasada y en donde se especulaba que el cantante de marras pensaba abandonar la industria musical porque se encontraba cansado de cultivar ese cambur… “Don Omar no se retira de la música”, “cacareó” un vocero del puertorriqueño. “…sus palabras fueron malinterpretadas”, explicaron… Con 47 años de edad, William Omar Ladrón Rivera (nombre de pila del afamado intérprete) hace ver que ahora es que su cuerpo aguanta seguir el trote que ha llevado hasta ahora, y les recordó a “tuttos”, sus detractores, que el retiro que él anunció en el año 2017 se originó gracias al cierre de operaciones que mantenía con su sello disquero luego de unas fuertes disputas que se generaron entre las partes; acto seguido, exigió que dejen de estar diciendo que él hace estas falsas promesas por “marketing” porque a él no le hace falta levantar falsos potes de humo para hacerse notar en una industria tan exigente como la musical…

Gustavo Dudamel

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que el GUSTAVO DUDAMEL anda con sendo nudo en la garganta porque ya inició su última temporada junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles… El artista venezolano dentro de poco se despedirá oficialmente de este grupete para iniciar de lleno con la Filarmónica de Nueva York, contrato que recientemente asumió, y que para el 2026 lo mantendrá ocupado con este nuevo equipo… Así que cómprense sus pañuelos, ¡señoras y señores!, que lo que viene es puchero, guayabo y moco suelto con el artista… ¡Adiós!...

