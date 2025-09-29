Super Bowl LX: la estrategia de Bad Bunny para llegar al show de medio tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio del cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del Super Bowl LX en el año 2026, prendió las alarmas de todos los internautas involucrados en la vida y trabajo de los artistas famosos.

Y es que para muchos esta será una estrategia de El Conejo malo, debido a que durante el 2026, ya estaba confirmado que su gira Debí tirar más fotos no pasará por Estados Unidos. Recordemos que el cantante decidió no llevar su gira al país norteamericano por temor a las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y para proteger a su público latino de posibles repercusiones.

El cantante confesó en una entrevista con la revista i-D que, si bien ha actuado en EEUU en muchas ocasiones sin problemas, las redadas del ICE en eventos masivos generan un ambiente de miedo y persecución entre la comunidad latina, a la que no quiere poner en riesgo.

Sin embargo, ahora con su próxima presentación en el show de medio tiempo del evento deportivo más visto del mundo, puede servir para llevar los temas de su gira al país. Cabe destacar, que para el Super Bowl, los presentes no solo asisten a ver el evento musical, sino que asisten para ver la final de la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano de Estados Unidos.

Por ese motivo, según los internautas, su presentación en este evento se convierte en una estrategia de poder llevar su gira al país norteamericano sin el miedo de generar deportaciones masivas a sus fanáticos, debido a que el público que asiste a la Super Bowl, es muy diferente al que asistiría directamente a su concierto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube