Jennifer López sobre su divorcio con Ben Affleck: Fue lo mejor que me ha pasado

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López habló por primera vez respecto a uno de los momentos más difíciles de su vida pública: su segundo divorcio de Ben Affleck. En una entrevista para CBS News Sunday Morning, la cantante y actriz no solo habló con una sorprendente paz sobre el proceso, sino que lo calificó como "lo mejor que me ha pasado en la vida". La también empresaria, de 56 años, explicó que esta experiencia dolorosa fue en realidad un catalizador fundamental para un crecimiento personal que necesitaba con urgencia.

Un refugio llamado "Beso de la mujer araña"

Mientras su matrimonio se resquebrajaba en privado, López se refugió en el set de filmación de "Beso de la mujer araña", una película que, en un giro del destino, fue financiada por la compañía de Affleck, Artists Equity. La artista describió ese periodo como "lo mejor y lo peor" al mismo tiempo. "Cada momento en el set, cada momento que estaba haciendo este papel, era tan feliz, y luego, era como... volver a casa no era tan bueno", confesó. Este contraste entre la felicidad profesional y la tormenta personal la obligó a enfrentar una pregunta abrumadora: "¿Cómo concilio esto?".

Del dolor al autodescubrimiento

Al reflexionar sobre el proceso, López aclaró que el divorcio no la "cambió", sino que la ayudó a "crecer de la manera en que necesitaba crecer". "Soy más consciente de mí misma. Soy una persona diferente ahora de la que era el año pasado", afirmó con seguridad. Esta nueva perspectiva le ha permitido vivir con una ligereza que antes no conocía. "Una vez que lo entiendes, todo se vuelve un poco más ligero y realmente puedes volar", compartió. Este crecimiento se tradujo en lo que describió como "probablemente el mejor verano que he tenido", lleno de diversión y una capacidad renovada para disfrutar de la vida sin tanto peso sobre sus hombros.

El agradecimiento hacia Affleck

A pesar del fin de su relación romántica, López no ahorró elogios para Affleck en el ámbito profesional. Reconoce abiertamente que "la película no se habría hecho de no ser por él" y su estudio. "Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: 'De acuerdo'. Y ayudó a que sucediera", recordó con gratitud. Este reconocimiento público refleja la madurez con la que ambos han manejado la transición de su relación. Por su parte, Affleck había declarado previamente que no existía ningún escándalo detrás de la separación, describiéndola simplemente como "una historia sobre personas tratando de resolver sus vidas".

La montaña rusa de "Bennifer"

La historia de amor de López y Affleck es una de las más seguidas por la prensa. Después de un primer romance que incluyó un compromiso en 2002 y una ruptura en 2004, la pareja sorprendió al mundo al reavivar su relación en 2021. Se casaron en una ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, seguida de una celebración más grande en la propiedad de Affleck en Georgia. Sin embargo, en agosto de 2024, López presentó la demanda de divorcio, el cual se finalizó en enero de 2025.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube