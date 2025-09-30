Zen Garden, la banda tributo a U2 llega a Caracas en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva ha comenzado para que Venezuela reciba a Zen Garden, la banda tributo a U2 reconocida a nivel mundial. Los músicos italianos se presentarán en la Concha Acústica de Bello Monte el próximo 25 de octubre.

Zen Garden cuenta con una trayectoria de más de 25 años y más de 1000 conciertos en escenarios de numerosos países, incluyendo México, España, Alemania, Brasil y Rusia.

Es la única banda tributo que ha llenado recintos con aforos superiores a 12.000 personas, una muestra del impacto de su espectáculo.

El vocalista, Zeno Sala, junto a sus músicos, ha trabajado cada detalle de la puesta en escena para replicar la calidad de la banda original.

Cabe destacar que, Bono los ha felicitado personalmente por su interpretación.

Repertorio del concierto

El repertorio del concierto incluirá clásicos como Songs of Innocence, One y Beautiful Day.

Durante dos horas, Zen Garden ofrecerá a los venezolanos una experiencia cercana a un auténtico directo de la agrupación irlandesa.

Las entradas para el evento, producido por @grupozonico y @sirius2show, están disponibles a la venta a través de Ticketplate.

