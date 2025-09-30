Venezolana en Chile le cocina a Danny Ocean: ¿Qué platillos degustó el cantante?

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de su gira "Reflexa Tour", el conocido cantante venezolano Danny Ocean llevó su talento al Movistar Arena de Santiago de Chile, dónde tuvo la oportunidad de volver a probar el sazón de una plato criollo.

A través de las redes sociales, la cocinera Olivia Mendoza, oriunda de Valencia y con casi 8 años en Chile, contó cómo logró cocinarle varios platillos al famoso cantante.

"Un día cualquiera me llega un mensaje inesperado con un código de México, como mis servicios siempre eran a domicilio no le di mayor importancia y lo revecé fue a los dos días. Al leer supe que era una manager que me estaba contactando para cocinarle a un artistas que venía a Chile", contó la mujer.

"Al llegar a mi casa escucho en las noticias que venía un cantante venezolano y me llamó la atención, por eso le pregunté a mi hija que quién era y ella me comentó que iríamos a su concierto, inmediatamente pregunté al contacto el nombre del artista al que le iba a cocinar y me contestó que era Danny Ocean, enseguida comencé a preparar todo", acotó.

El artista había solicitado asado negro, pasta a la carbonara, lomo saltado, pollo al curry y pasta pomodoro.

Desde el año 2022, con su emprendimiento @elbuenaromachile, Olivia lleva sus servicio de cocina a domicilio, llevando a cada mesa de Chile no solo platos deliciosos, sino también el calor de hogar que tanto extraña de Venezuela.

