Música

Venezolana en Chile le cocina a Danny Ocean: ¿Qué platillos degustó el cantante?

Por Eili Aranza Devia Viloria
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 09:35 am

Como parte de su gira "Reflexa Tour", el conocido cantante venezolano Danny Ocean llevó su talento al Movistar Arena de Santiago de Chile, dónde tuvo la oportunidad de volver a probar el sazón de una plato criollo.  

A través de las redes sociales, la cocinera Olivia Mendoza, oriunda de Valencia y con casi 8 años en Chile, contó cómo logró cocinarle varios platillos al famoso cantante. 

"Un día cualquiera me llega un mensaje inesperado con un código de México, como mis servicios siempre eran a domicilio no le di mayor importancia y lo revecé fue a los dos días. Al leer supe que era una manager que me estaba contactando para cocinarle a un artistas que venía a Chile", contó la mujer.

"Al llegar a mi casa escucho en las noticias que venía un cantante venezolano y me llamó la atención, por eso le pregunté a mi hija que quién era y ella me comentó que iríamos a su concierto, inmediatamente pregunté al contacto el nombre del artista al que le iba a cocinar y me contestó que era Danny Ocean, enseguida comencé a preparar todo", acotó. 

El artista había solicitado asado negro, pasta a la carbonara, lomo saltado, pollo al curry y pasta pomodoro.

Desde el año 2022, con su emprendimiento @elbuenaromachile, Olivia lleva sus servicio de cocina a domicilio, llevando a cada mesa de Chile no solo platos deliciosos, sino también el calor de hogar que tanto extraña de Venezuela.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
trámites
farándula
Martes 30 de Septiembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América