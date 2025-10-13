¿Romance confirmado? Las nuevas imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau encienden los rumores

Suscríbete a nuestros canales

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados en un momento íntimo a bordo del yate de la cantante, The Caravelle, de 24 metros, frente a la costa de Santa Barbara, California.

Las imágenes, publicadas por The Daily Mail el 12 de octubre de 2025, muestran a la pareja besándose y abrazándose en la cubierta. Perry, de 40 años, lucía un traje de baño negro, mientras que Trudeau, de 53, aparecía sin camisa y con jeans. Las fotografías fueron tomadas a finales de septiembre por un turista en un barco cercano dedicado al avistamiento de ballenas. El testigo que las captó declaró al medio que reconoció a Trudeau por su distintivo tatuaje de cuervo Haida en el brazo.

El estado actual de la relación

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por The Daily Mail, Perry está "muy, muy interesada" en Trudeau, a quien describe como "una persona genuina, un hombre de alta calidad". Aunque la distancia geográfica y sus agendas ocupadas –la gira de ella y los compromisos políticos de él– han hecho que la relación avance lentamente, un insider afirmó: "A Justin le gusta su personalidad, y son dos personas que realmente disfrutan charlar sobre diferentes temas".

La misma fuente añadió que "encajan muy bien hasta ahora" y que "se van a ver de nuevo muy pronto". Aparentemente, Trudeau no se siente intimidado por la fama de Perry, y según los reportes, "no es un hombre que tema que ella sea una superestrella y la atención extra que eso conlleva".

Tanto Perry como Trudeau llegan a esta nueva relación tras separaciones recientes y muy mediáticas: Katy Perry y Orlando Bloom terminaron su compromiso en julio de 2025 después de casi una década juntos. Ambos comparten la custodia de su hija de 4 años, Daisy Dove Bloom, y han expresado que su prioridad es criar a su hija "con amor, estabilidad y respeto mutuo". Mientras Justin Trudeau, quien fue Primer Ministro de Canadá de 2015 a 2025, se separó de su esposa Sophie Grégoire en agosto de 2023, después de 18 años de matrimonio. La expareja tiene tres hijos juntos.

Hasta la fecha, ni Perry ni Trudeau han comentado públicamente sobre su relación. Las imágenes en el yate, sin embargo, parecen ser la confirmación más elocuente de que los rumores de los últimos meses eran ciertos, mostrando a la pareja visiblemente "enamorada".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube