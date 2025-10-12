La artista EJAE revela el hecho paranormal detrás de la grabación del tema de "KPop Demon Hunters": conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación que cautivó a la audiencia de "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", la cantante y compositora EJAE compartió una experiencia inexplicable que vivió durante las sesiones de grabación de "Golden".

La artista describió haber visto brevemente a un "fantasma grunge" en el estudio, al que detalló como "un tipo alto con una camisa de franela... y blue jeans". Lo que podría parecer una simple anécdota escalofriante, tiene un profundo significado cultural. EJAE explicó que, posteriormente, su madre le recordó una creencia muy extendida en la industria de la música coreana: presenciar actividad paranormal durante la grabación de una canción es un presagio de que será un éxito rotundo.

Un éxito que valida el presagio

El augurio del "fantasma grunge" se ha cumplido más allá de cualquier expectativa. Durante el mismo programa, Jimmy Fallon entregó a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami –las voces que dan vida al trío HUNTR/X en la banda sonora– el disco de platino que certifica el masivo éxito de "Golden" .

Fallon recalcó los logros históricos del tema: "'Golden' es la primera canción número uno de un grupo femenino de K-pop en la historia del Hot 100, y son el grupo femenino con más semanas en el número uno este siglo, superando a Destiny's Child". El presentador también elogió la complejidad vocal del tema, calificándola de "imposible" y la música como "fenomenal".

Su éxito comercial es innegable. "Golden" llegó al número uno del Billboard Global 200 y ha encabezado las listas de más de 20 países. La canción es notable por su exigente rango vocal, que culmina en una poderosa nota alta (A5), un registro poco común en la música pop que añade un factor de impacto único.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube